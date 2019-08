Geballtes Kulturprogramm fürs Wochenende

Matthias Henke

Oberhavel Im Frühjahr schon stand das Programm, die Flyer waren kurz vor dem Druck, die Busse organisiert – dann der Paukenschlag: Die Aktion "48 Stunden Oberhavel", mit der bei vergangenen Auflagen stets mehreren Tausend Gästen aus Nah und Fern die touristischen Angebote der Region nahe gebracht wurden, war gestorben. Bauarbeiten entlang der Bahn zwischen Berlin und Birkenwerder hätten die Reisezeit der vielen aus Berlin erwarteten Gäste verdoppelt, Umsteigen inklusive. Das sollte ihnen nicht zugemutet werden.

Zur Absage steht Regio-Nord-Chef Olaf Bechert nach wie vor. "Ein fader Beigeschmack wäre an der Region hängengeblieben", sagt er mit Blick auf die erwarteten Verkehrsbehinderungen. Doch die touristischen Anbieter hatten ihrerseits schon von langer Hand einige Veranstaltungen genau auf dieses Wochenende gelegt. "Nach den ganzen Rückmeldungen stand für uns fest, dass wir das nicht im Sande verlaufen lassen", so Bechert weiter. Die Regio Nord und maßgeblich Mitarbeiterin Ulrike Kirsten haben daher die Veranstaltungen am Wochenende, 24. und 25. August, in einem Flyer unter dem Titel "Rendezvous mit der Brandenburgischen Seenplatte" gebündelt. Es ist jede Menge los, allein Shuttle-Busse, wie bei "48 Stunden Obehavel", fahren nicht.

16 Angebote

Das Programm richte sich nicht allein an Touristen, sondern auch an die Bewohner im Norden Oberhavels. Aus 16 Angeboten können Interessierte sich ihr Unterhaltungsprogramm für das Wochenende zusammenstellen. So können sie im Fontane-Garten in Rauschendorf lustwandeln und sich über das Leben im Wald berichten lassen, eine Marathonlesung im Stechlinsee-Center erleben, einem Clown in der Kirche am Weg in Dannenwalde beim Theater zusehen oder sich von Stiftsamtfrau Gabriele Pielke in die Geschichte des Zehdenicker Klosters einführen lassen. Wer lieber aktiv unterwegs ist, für den sind die Wanderungen, die von der Tourist-Information in Neuglobsow angeboten werden, genau das Richtige. Bei den offenen Gärten können sich Neugierige von Nutz- und Künstlergärten inspirieren lassen.

Ein Höhepunkt ist an diesem Wochenende zudem das Musikfest in Liebenberg. Das Schloss und Gut lädt zu einer sommerlichen Landpartie ein. Geboten werden außergewöhnliche Konzerte mit literarischen Anklängen in Scheunen, im Schloss, im Garten und in der Kirche.