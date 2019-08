Geschichte virtuell erleben

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Agnes Ohm öffnet einen Metallschrank, in dem Häftlingskleidung auf Bügeln an der Stange hängt. Sie holt einen der grau-blau gestreiften Anzüge aus grobem Stoff heraus. Immer wieder würden Überlebende des Konzentrationslagers oder deren Angehörige solche Kleidungsstücke oder andere Objekte aus der Haftzeit der Gedenkstätte überlassen. Im Depot werden die Stücke katalogisiert und aufbewahrt. Insgesamt 100 000 Objekte lagern dort: allein 430 laufende Meter Akten, 30 000 Artefakte, 65 000 Fotonegative sowie 5 000 Video- und Tonaufnahmen und 800 Interviews mit Zeitzeugen.

Dieses Material soll schrittweise digitalisiert werden – für Forschungszwecke, aber auch für interessierte Besucher. Möglich wäre ein virtueller Besuch, eine Objektpräsentation im virtuellen Raum an Bildschirmen in der Gedenkstätte oder über die Homepage, sagte Stiftungsdirektor Axel Drecoll. Die Digitalisierung biete damit ganz neue Möglichkeiten, an Opfer zu erinnern, ihnen ein Gesicht zu geben. "Geschichte wird immer stärker visuell wahrgenommen", sagte Drecoll. Deshalb würden auch immer mehr Besucher digitale Angebote erwarten. Damit einhergehen werde auch eine andere Wirkung und Wahrnehmung von Geschichte. "Das Rezeptionsverhalten ändert sich, da bin ich mir sicher", sagte Drecoll.

Teil der Online-Präsentation könnte auch die Darstellung der Inspektion der Konzentrationslager sein, die sich im T-Gebäude befand. Hier könne es eine Kooperation mit dem Finanzamt und der benachbarten Hochschule der Polizei geben. Wichtig sei aber, dass nicht alles virtuell gezeigt werde, was technisch machbar ist, so Drecoll. "Das Leid der Häftlinge können und wollen wir nicht erfahrbar machen."

Die Digitalisierung werde aber auch und vor allem wichtiger für die Forschung und die Sicherung der historischen Objekte. Papierfotos, Karteikarten, Zeichnungen und andere Gegenstände halten nicht ewig. 3-D-Scans könnten sie auch für die Zukunft nicht nur inhaltlich erhalten. Doch bis heute seien erst zehn Prozent der Bestände digitalisiert, sagte Sammlungsleiterin Agnes Ohm. Erst seit 2006 werde digital gearbeitet. Der frühe Bestand ist davon unberührt.

Stiftungsdirektor Axel Drecoll hofft auf eine Projektförderung des Bundes für die Digitalisierung. Die Gedenkstätte wolle – wie bereits in anderen Bereichen – mit der KZ-Gedenkstätte Buchenwald zusammenarbeiten. Deshalb kam der Erfurter Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Carsten Schneider zu einem Besuch nach Oranienburg. Die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora liegen in seinem Wahlkreis. Er wolle sich bei den im September beginnenden Haushaltsberatungen des Bundestags für eine Projektförderung einsetzen, versprach Schneider. Zwei Millionen Euro wären zunächst nötig, um für den Anschub der Digitalisierung die notwendige Zeit, Technik und das Personal zu finanzieren. Wichtig sei aber auch eine Verstetigung dieser Förderung, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. Die Digitalisierung sei ein Langzeitprojekt und nicht in zwei bis drei Jahren machbar. Die Gedenkstätte wird aus Mitteln von Bund und Land finanziert.

Axel Drecoll sieht die notwendige Digitalisierung als Pilotprojekt, von dem weitere Gedenkstätten profitieren könnten. Björn Lüttmann sagte, dass es außerdem für eine geplante Ausstellung zum Thema "Verwaltung und Massenverbrechen" eine Zusammenarbeit der Gedenkstätte mit dem Potsdamer Hasso-Plattner-Institut für Informatik und der Berliner Humboldt Universität geben soll.