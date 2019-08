Fotokunst am Neuruppiner Bollwerk

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Wer die Bilder von Barbara Töpper-Fennel sieht, taucht sofort in eine Vielschichtigkeit ein. Ein zarte Ebene mit Gräsern liegt über dem glatten Gesicht einer Frau, die raue Rinde eines Baumes wird eins mit dem Antlitz eines Jungen. Eine Doppelbelichtung?

"Nein, die Motive habe ich mit Photoshop übereinandergelegt", sagt die Künstlerin. Am Computer mit einem speziellen Programm für Bildbearbeitung hat sie also die beiden Ebenen zu einer verschmolzen – und das obwohl Barbara Töpper-Fennel die Doppelbelichtung, wie sie viele Fotoapparate ermöglichen, trotzdem gerne nutzt. "Dafür brauche ich dann aber auch immer sofort beide Motive, die zueinander passen", sagt die Fotografin. Das Computerprogramm ermögliche ihr hingegen Aufnahmen zu verbinden, die im Abstand vieler Jahre entstanden sind. Diese Möglichkeit möchte die gebürtige Hamburgerin, die nach Zwischenstopps in Berlin und Südamerika nun in Barsikow bei Wusterhausen zuhause ist, nicht missen.

Ihre Fotomontagen und ihre Fotos hat Barbara Töpper-Fennel unter den Titel "Der Augenblick der Melusine" gestellt – auch in Anspielung auf die besondere Romanfigur aus Theodor Fontanes Roman "Der Stechlin". Natürlich dürfen in der Schau auch Aufnahmen vom See nicht fehlen. Das Element Wasser kommt in fast allen Bildern vor – als Gewässer, als Regen, Nebel oder Eis. Es steht dabei als Symbol für die Flüchtigkeit, das trügerische Moment, das Traumhafte oder das Erstarren – für alles das, was es in Liebesbeziehungen auch gibt. Die Vernissage beginnt am heutigen Freitag um 19 Uhr in der Seepromenade 10. Zur Einführung spricht Peter Fennel. Die Schau ist bis zum 21. September freitags bis sonntags von 12 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung zu sehen.