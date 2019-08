Kandidaten-Suppe

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Eine "Super Suppe" gibt es mittwochs in der Ketziner Cantina. Das im November 2017 gestartete Vorhaben hat sich etabliert. Angelika Zinke, Gretchen Hollmann und Veronika Behtke schnippeln ehrenamtlich die vom gegenüberliegenden EDEKA-Markt gespendeten Lebensmittel und bereiten die Super Suppe zu. "Inzwischen kommen allwöchentlich 25 bis 30 Ketziner und nutzen das preiswerte Angebot", sagte am Mittwoch Gastgeberin Corinna Pydde von der Helga Breuninger Stiftung. Jeder zahle nur so viel, wie er selbst zahlen möchte. "Das ist zwar kein soziales, aber ein super Projekt", lobte dann auch Marcus Welzel, Direktkandidat der CDU für den Landtag. Er hatte beim Gemüse-Schnippeln geholfen und unterstützte gemeinsam mit Johannes Funke, Direktkandidat für die SPD, und Volker Richter Direktkandidat der FDP, die ehrenamtlich agierenden Ketzinerinnen bei der Suppenvorbereitung.