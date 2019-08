Forderung nach Radweg

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wolf-Michael Schollbach (AfD) hat jüngst im Stadtentwicklungsausschuss angeregt, entlang der Straße zwischen Zwillingsschachtschleuse und dem Kreisel nach Neuzelle einen Radweg zu errichten. Es sei die Strecke zum Inselfriedhof, auch Kleingartenanlagen befänden sich in diesem Bereich, sagte er zur Begründung. Ihm war kürzlich ein Rollstuhlfahrer aufgefallen, der auf der Straße fahren musste.

Allerdings, darauf machte Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung aufmerksam, hat die Stadt kaum Einfluss darauf, ob dort gebaut wird oder nicht. Denn bei der Straße handelt es sich um eine Landesstraße und somit müsste auch das Land einen Radweg bauen. Wie wenig Interesse das Land an der Straße hat, zeigt sich schon daran, dass die Brücke über die Zwillingsschlachtschleuse jahrelang vernachlässigt wurde. Jahrelang habe man den Zustand kritisiert. Erst jetzt gibt es eine Perspektive. Darüber hinaus ist die Wunschliste der Stadt, was Radwege anlangt, noch länger. Die Stadt und das Amt Neuzelle drängen darauf, dass ein Radweg an der Landesstraße zwischen Diehlo und Möbiskruge entsteht, in Fortsetzung des Weges von Eisenhüttenstadt nach Diehlo. Auch zwischen Pohlitz und Eisenhüttenstadt soll der gesperrte Radweg saniert werden. Doch das Land verweise auf eine Prioritätenliste für Radwege, die die Projekte nicht vorsieht, erklärte Reichl.