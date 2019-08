Schüler planen erste Klimademo in Zehdenick

Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Das neue Schuljahr hat längst begonnen, nun beginnen die Freitagsdemos der Schüler-Bewegung "Fridays for Future" wieder. Diesmal auch in Zehdenick, wie das Jugendbündnis Templin am Donnerstag informierte. Danach soll am 30. August erneut ein deutschlandweiter "Fridaysforfuture-Streik" stattfinden – ebenso in der Havelstadt.

Weil am 1. September die Landtagswahlen in zwei der neuen Bundesländer wichtige Weichen stellen, im Oktober dann in Thüringen, beziehen sich die Demos auf diese Enscheidungen. "Die Schüler und Schülerinnen fordern, dass die Politik in der nächsten Legislaturperiode Verantwortung übernimmt und konsequent der Klimakrise entgegen wirkt", heißt es in einem Aufruf des Jugendbündnisses. Um auf die Wahlen und die Klimakrise aufmerksam zu machen, werde in vielen Städten, vor allem in Sachsen und Brandenburg, demonstriert.

Für Freitag, 30. August, organisiert das Jugendbündnis Templin Klimastreiks sowohl in der Kurstadt Templin als auch in den Nachbarstädten Prenzlau und Zehdenick. In Zehdenick startet die Demo um 12 Uhr auf dem Marktplatz.

Ansprechpartneriin in Zehdenick ist neben Lukas Otto auch Emilia Ablaß. Sie ist eine Aktivistin des Jugendbündnisses und erklärt: "Wir versuchen auch Jugendliche in Prenzlau und Zehdenick zu motivieren, sich für das Klima einzusetzen" – denn man wolle noch mehr erreichen.