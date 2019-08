Brandenburger Pferdesommer in Paaren

red

Paaren/Glien Für Reiter und Fahrer im Breitensportbereich ist das letzte Wochenende im August bereits fest verplant. Zum vielfältigsten Kräftemessen im Bereich des Reit- und Fahrsports der Länder Berlin und Brandenburg treffen sich hunderte aktive Pferdefreunde zum Brandenburger Pferdesommer am 24. und 25. August im Erlebnispark in Paaren/Glien.

Die ersten Wettbewerbe im Fahrsport starten mit dem Dressurfahren bereits am Freitag, 23. August ab 15 Uhr. Samstag finden dann verschiedenste Fahrwettbewerbe und Prüfungen sowie Reiterwettbewerbe und Präsentationen auf vier Plätzen statt. Neben den regulären Wettbewerben, wird auch für Kurzweil gesorgt. "Bei den Schaubildern freuen wir uns, dass wir an beiden Tagen Ausschnitte des Trainingsprogramms der deutschlandweit bekannten Ostsee-Quadrille erleben dürfen", lädt Ute Lagodka, Geschäftsführerin des Erlebnisparks in Paaren ein.

Am Samstag wird es dann gegen 19 Uhr vor der Tribüne am Großen Ring hoch hergehen. Drive and Drive und das Hindernisfahren mit der rasanten "Jagd um Punkte" werden bis in den Abend die Spannung im Kampf um den Jackpot halten.

Die Bram West Agrar GmbH bietet den Teilnehmern im Veranstaltungszeitraum die Möglichkeit ihre Pferde mit der Pferdewaage kostenfrei zu wiegen. Ein kleines Schätzgewinnspiel wird drum herum um das Wiegen veranstaltet. Hier können die Besucher am Stand das Gewicht der Pferde schätzen und eine Art Stimmzettel abgeben. Die genaueste Schätzung gewinnt.

Am Sonntag geht es weiter mit Wettkämpfen unterschiedlichster Art. So wird es verschiedene Schaubildwettbewerbe, Dressuren und erstmals eine bundesoffene Stutenschau der Rassen Shetlandpony, Deutsches Part-Bred-Shetlandpony und Deutsches Classicpony geben.

Gelegenheiten zum Schnupperreiten – hier ist ein eigener Helm von Vorteil -, Probereiten für Kinder und Erwachsene, Basteln, Erkundung der Wasser- und Erlebnisspielplätze, Besuch des Gartens oder des Arche-Haustierparks werden an beiden Tagen den Besuchern geboten. Freunde des Linedance finden am Sonntag ab 11 Uhr im Pavillon eine gute Gelegenheit den Kreislauf in Schwung zu bringen, wenn DJ Nick auflegt.