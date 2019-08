Aus zwei Feuerwehren wurde eine

Marco Marschall

Britz (MOZ) Es wäre interessant, was die Herren mit den blankpolierten Helmen auf dem Schwarzweißfoto wohl zum werksneuen Tanklöschfahrzeug der Britzer Feuerwehr sagen würden. Das Gruppenbild in der Chronik zeigt die Freiwillige Feuerwehr Britz im Jahre 1929. Da war die Gründung schon zehn Jahre her. Initialzündung war der große Brand in der Eisengießerei 1919. Vom August besagten Jahres datiert die Gründung der Einsatztruppe in der Kolonie und vom Oktober die der Brandschützer im Dorf. Tatsächlich gab es im langgezogenen Britz seit jeher zwei Freiwillige Feuerwehren. Zu Spitzenzeiten zusätzlich sogar noch zwei Betriebsfeuerwehren. "Von 1973 bis 1995 haben sie es mal miteinander versucht", sagt der heutige Ortswehrführer David Cichalla über die zwei Truppen in Dorf und Kolonie. Erst ab 2003 wurden sie endgültig zusammengelegt.

Es war die Voraussetzung fürs neue gemeinsame Gerätehaus, das im 100. Jahr des Bestehens der Feuerwehr einen dunkelroten Anstrich erhalten hat. Der Putz am Gebäude wurde instand gesetzt, Holzschutz auf Sparren und Dachkasten gebracht. Die Arbeiten an der Fassade erfüllen nicht allein einen optischen Zweck, sondern sollen auch besseren Schutz vor Feuchtigkeit bieten. Schon Ende Juli konnte die Frischzellenkur abgeschlossen werden. 40 000 Euro hatte das Amt Britz-Chorin-Oderberg zur Verfügung gestellt.

Das zweite "Geburtstagsgeschenk" war etwas kostspieliger. 230 000 Euro kostete das neue TLF 4000, das am Sonnabend zum Jubiläum offiziell an die Truppe übergeben wird. Ein großes Fest haben sie in Britz geplant. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Festumzug vom Bahnhof um die Dorfkirche zum Gerätehaus, zu dem alle Wehren des Amtes eingeladen wurden. Zum Tagesprogramm der Feierlichkeiten gehören unter anderem Wasserspiele, der Auftritt des Britzer Seniorenchors um 14.30 Uhr und anschließend Löschvorführungen. Ab 18 Uhr darf getanzt werden.

Etwa 40 Einsätze im Jahr

Bleibt zu hoffen, dass den 23 aktiven Mitgliedern der Wehr ein Einsatz am Jubiläumswochenende erspart wird. Auf im Schnitt 40 Stück kommt die Truppe im Jahr – das meiste sind Verkehrsunfälle. Brände gebe es fünf bis sechs im Jahr. Auch wenn es um die Einsatzbereitschaft am Tage gut bestellt ist, wird in Britz um Nachwuchs gekämpft. Dabei ist die Feuerwehr der Gemeinde vergleichsweise jung. Durchschnittsalter: 31. Immerhin zwölf Mitglieder zählt die Jugendfeuerwehr, aus der später vielleicht einige zu den ausgebildeten Einsatzkräften stoßen.

Zwölf Mitglieder zählt auch die Alters- und Ehrenabteilung der Britzer. Am längsten dabei sind Eberhard Krause (86) und Etwin Buch (88) – beide 71 Dienstjahre. Einige der großen Einsätze haben sie wahrscheinlich miterlebt. Dazu zählen die Explosion im Eberswalder Gaswerk 1972, der Zusammenstoß zweier Güterzüge 1989 oder der Brand des Reifenlagers in Eberswalde Nordend 2008.

Um in jeder Situation kompetent helfen zu können, treffen sich die Britzer mindestens einmal die Woche zur zweistündigen Dienstausbildung. Außerdem will die Einsatztechnik gewartet und gepflegt werden. "Es ist schon zeitintensiv. Feuerwehr muss man leben", sagt Daniel Gerhardt (33), zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Ortswehr.

Mehr Infos: feuerwehr-britz.de