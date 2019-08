Klassik-Festival im historischen Ambiente

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Das Festival Alter Musik in Bernau findet in der Regel stets an einem September-Wochenende statt. In diesem Jahr hat sich der Vorstand des Fördervereins Sankt Marien Bernau jedoch entschlossen, diesen musikalischen Höhepunkt im Jahresverlauf um einige Wochen vorzuziehen. Der Grund sind die Feiern zu "500 Jahre St. Marien". Das Musikfestival findet daher in diesem Jahr bereits vom 23. bis 25. August in der Sankt-Marien-Kirche statt. Das Programm ist wieder umfangreich und abwechslungsreich. Die lautten compagney aus Berlin unter Leitung von Wolfgang Katschner steht nunmehr bereits zum fünften Mal hinter diesem Angebot des Bernauer Festivals. Auch sind wieder Künstler und Ensemble zu erleben, die zum ersten Mal beim Festival Alter Musik zu Gast sind. Dagegen ist die Musikschule des Landkreises Barnim seit langem mit dabei und tritt mit Musikern der lautten compagney bei dem Festival auf. Aus der Region ist das Figurentheater Geschichtenreich aus Börnicke erstmals vertreten.

Für Furore dürfte der Auftakt des Festivals am Freitag, 23. August, 19 Uhr, sorgen. Das Ensemble Alraune unter der musikalischen Leitung von Mario Sollazzo widmet sich in der Inszenierung "Madonna! Die Vizekönige! – Marammè! I Vicerè" den Versuchen spanischer Vizekönige, die sowohl in Süditalien als auch in Südamerika die Bevölkerung zum Christentum bekehren wollten. Populäre, heidnische und traditionelle Musik trifft mit der christlichen Hochkultur zusammen, heißt es in der Ankündigung: "Hier werden Teufel zu Göttern, Huren zu Madonnen, Könige zu Strolchen, Kastraten zu Engeln". Der Pianist, Cembalist, Komponist Mario Sollazzo widmet sich besonders der Alten Musik und dem vielfältigen Repertoire vom 17. Jahrhundert an.

Am gleichen Abend folgt um 22.30 Uhr ein besonderes musikalisches Erlebnis. Der Cembalist Gösta Funck stellt 31 Variationen des Nürnberger Komponisten Hans Leo Hassler über eine Melodie vor, die in ganz Europa verbreitet war und den Titel "Ich gieng einmal spatieren". Ein venizianischer Einfluss prägt auch Hasslers Musik. Seine Variationen werden mit Bachs Goldberg-Variationen verglichen.

Eine fantastische Inszenierung mit unmittelbaren Bezügen zu der 500 Jahre alten Marienkirche zeigen Gabriele Koch (Geschichtenreich Börnicke), Schüler der Musikschule Barnim sowie Musiker der lautten compagney am Sonnabend, 24. August um 16 Uhr. Die Reise im Thespiskarren, eine Art Wanderbühne, führt unter anderem zum Wandbild des Heiligen Christophorus, es werden Geschichten über die Strebepfeiler erzählt und Szenen nach den Emporenbildern gespielt, die von Bernauer Tuchmacher- und Bierbrauer-Zünften gestiftet wurden.

Unter dem Titel "Krieg & Frieden // 1618:1918" stellen die lautten compagney und die Sopranistin Hanna Herfurtner sowie die Konzertmeisterin des Ensembles und Violonistin Birgit Schnurpfeil "Lebenslust und Seelenschmerz in Zeiten des Krieges" vor. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 24. August, um 19.30 Uhr. Zu hören ist deutsche Musik des 17. Jahrhunderts mit Werken von Heinrich Schütz (1585-1672) und anderen Komponisten sowie Musik des 20. Jahrhunderts von Friedrich Hollaender (1896-1976) und Hanns Eisler (1898-1962). Geistliche Musik und Unterhaltungsmusik sind zu hören.

Musikalische Schlachtengemälde und klangvolle Beschwörungen des Friedens werden für diese Inszenierung, die zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges ansetzt, angekündigt – gleichfalls aber auch tief beeindruckende musikalische "Seelenstudien" zu Angst, Katastrophen, Vergänglichkeit und Sehnsucht. Es geht um Zeiten der Hungersnot, Pest und Verwüstung in Königsberg, als sich mehrere Komponisten bei einem Neffen von Heinrich Schütz treffen, wie im Programm zum Festival ausgeführt wird. Der Bogen schließt sich in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit Liedern, die im "Gewimmel der Großstadt" entstehen, "durchpulst vom aufmüpfigen Geist der jungen Republik" sind und doch eine "Vorahnung der braunen Dreißiger" spüren lassen.

Dramatisches Oratorium

Die Sopranistin Hanna Herfurtner ist erstmals beim Festival Alter Musik zu Gast. Die Preisträgerin des Cesti-Wettbewerbs der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, einem Gesangswettbewerb für Barockopern, tritt regelmäßig an den großen Opernhäusern in Berlin, Wien oder Köln sowie bei Festivals wie den Händelfestspielen in Halle sowie in Breslau, Salzburg oder Bregenz auf.

Einen abschließenden Höhepunkt bildet die konzertante Aufführung des Dramatischen Oratoriums "Susanna" von Georg Friedrich Händel am Sonntag, 25. August, um 16 Uhr. Es treten Vokalsolisten des 60. Weimarer Meisterkurses, der Naumburger Kammerchor und die lautten compagney auf. Händel entwirft in diesem Oratorium eine selbstbewusste Susanna, "wie man sie in der Sakralmusik dieser Zeit nur selten findet": Susanna wird von zwei Dorfältesten bedrängt und – da sie sich verweigert – durch Falschaussagen der Männer schließlich vor Gericht zum Tode verurteilt. Der Prophet Daniel überführt jedoch die Dorfältesten durch eine taktisch geschickte Befragung.