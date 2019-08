Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt

Tilman Trebs

Mildenberg/Bötzow (MOZ) Ein sechs Jahre altes Kind ist am Donnerstag in Mildenberg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Auch in Bötzow war ein Kind in einen Unfall verwickelt.

Nach Angaben von Polizeisprecher Stefan Rannefeld befand sich der Junge gegen 13 Uhr gerade auf dem Rückweg von der Schule, als er – offenbar ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten – auf die Mildenberger Dorfstraße lief. Dort wurde das Kind von einem Hyundai erfasst. Der Sechsjährige zog sich Prellungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zuvor waren am Morgen gegen 7 Uhr in Bötzow ein 47-jähriger und ein 11-jähriger Radfahrer miteinander kollidiert und ebenfalls mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.