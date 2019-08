Bürgerinitiative ist optimistisch

Klaus D. Grote

Zehlendorf (MOZ) Die Bürgerinitiative Contra Eierfabrik Oranienburg bewertet ein erstes Gespräch mit dem neuen Geschäftsführer der früheren Schmachtenhagener Agro GmbH (jetzt Landhof Oberhavel), Oliver Wandel, als positiv.

"Wir haben in dem Gespräch den Eindruck gewonnen, dass Herrn Wandel an einem guten, konstruktiven Verhältnis zu seinen Nachbarn gelegen ist. Das ist ein gutes Signal", sagte die BI-Vorsitzende Heike Bartel. Es sei positiv zu bewerten, dass Wandel den bisherigen Plänen von Investor Josef Vortallen eine klare Absage erteilt habe, auch wenn laufende Verträge zu erfüllen seien. Wandel habe in dem Gespräch deutlich gemacht, dass ihm an einer guten Nachbarschaft mit den Anwohnern gelegen sei, so Bartel. Auch habe er Interesse daran gezeigt, "über kleinere Projekte als Alternative zur geplanten Massentierhaltung" nachzudenken.

Wandel hatte im Gespräch mit dieser Zeitung angekündigt, die bisherigen Pläne zum Bau der Legehennenanlge für 42 000 Hühner in Zehlendorf nicht unterstützen zu wollen. Investor Vortallen ist für die Umsetzung dieser Pläne auf die Flächen der Landhof Oberhavel GmbH angewiesen

Mit einem Fest auf dem Zehlendorfer Dorfplatz will sich die Bürgerinitiative am Sonntag ab 16 Uhr für die Unterstützung ihrer seit drei Jahre andauernden Arbeit bedanken. Dazu gibt es viel Musik: Jazz, Rock und Blues.