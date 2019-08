Nach Einbruch – Polizei lässt Verdächtige wieder frei

Tilman Trebs

Velten (MOZ) Die beiden Männer aus Kremmen und Velten, die nach einem Einbruch in das Veltener Restaurant "Zur Scharfen Kurve" festgenommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß. Das teilte Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitagmorgen mit.

Der 31-Jährige und der 23-Jährige waren am Mittwochabend nach einem Zeugenhinweis am Veltener Markt festgenommen worden. Der Zeuge hatte nach dem Einbruch in der Nacht zu Mittwoch zwei Männer mit einem Mercedes Vito vom Tatort flüchten sehen und das Fahrzeug am Abend in der Veltener Innenstadt wiedererkannt. Die Polizei hatte daraufhin die beiden Männer festgenommen. Im Fahrzeug sei Werkzeug sichergestellt worden, das zum Einbruch geeignet sei, sagte Rannefeld.

Am Donnerstag seien dann die Wohnungen der Männer durchsucht worden. Nach Auskunft des Polizeisprechers sei dabei aber nichts gefunden worden, was den Tatverdacht weiter erhärtet hätte. Mangels Haftgründen seien die beiden deshalb in Absprache mit der Staatsanwaltschaft noch am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter. Ob und was aus dem Restaurant gestohlen wurde, wird von der Polizei weiterhin nicht mitgeteilt. Bei dem Einbruch waren Fenster aufgehebelt und Räume durchsucht worden.