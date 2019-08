HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein betrunkener Mann hat am Donnerstagabend Streit in einer Bar am Hennigsdorfer Postplatz gesucht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann sich geweigert, das Lokal zu verlassen. Außerdem sei der 25-Jährige auf Randale aus gewesen und habe sich prügeln wollen. Ein Mitarbeiter der Bar rief deshalb die Polizei. Die Beamten erteilten dem Störenfried, der ihnen bereits hinreichend bekannt war, einen Platzverweis. Gemessen wurden 2,41 Promille in de Atemluft. Der Mann ließ sich mit einem Taxi nach Hause fahren.