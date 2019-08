Anja Grothe übernimmt Stadtmuseumleitung

Brandenburg Anja Grothe ist neue Leiterin des Stadtmuseums. Die gebürtige Ostwestfälin schloss 1994 ihr Studium der Archäologie ab und arbeitet seit vielen Jahren im Land Brandenburg, sowohl als wissenschaftliche Grabungsleiterin, aber auch im Museumsbereich.

Grothe war unter anderem Mit-Kuratorin der Ausstellung "1636 – ihre letzte Schlacht", die in der Havelstadt 2011 im Archäologischen Landesmuseum eröffnet wurde, aber auch andere Ausstellungen in Sachsen-Anhalt, wie zuletzt die international hochkarätig besetzte Sonderausstellung "Krieg – eine archäologische Spurensuche", tragen ihre Handschrift. Für sie als Ausstellungsmacherin sind es die "spannenden Geschichten hinter den Exponaten, die sie erzählen möchte", wie sie sagt. "In Brandenburg an der Havel gibt es noch so viel zu entdecken, sowohl in den Depots des Museums, bei der Stadtarchäologie und natürlich auch in Stadt und Umland", so Grothe weiter.

Parallel zur laufenden Sonderausstellung "Enttäuschung Hoffnung Sehnsucht" bereitet das Museumsteam nun die nächste Ausstellung vor, bei der Schätze aus den Depots in der Öffentlichkeit zu sehen sein sollen. In einem Teil werden auch Aspekte der Stadtgeschichte wieder ihren Platz finden. Die Planungen für eine dauerhaft tragfähige Depotlösung sind weit fortgeschritten und sollen noch vor der Umsetzung einer neuen Dauerausstellung an einem ebenfalls neu zu entwickelnden Museumsstandort umgesetzt werden. "Die Zeit drängt überall. Unser wertvoller Bestand kann nicht länger mit Provisorien leben und auch unser Stadtmuseum braucht einen Ort für eine angemessene Präsentation der Stadt- und Regionalgeschichte. Nicht zu vergessen, auch die Mitarbeiter und Wissenschaftler benötigen moderne Arbeitsplätze", fasst Grothe die anspruchsvollen, vor ihnen liegenden Aufgaben des Museumsteams zusammen.

Sie freut sich jedoch über die bereits signalisierte Unterstützung aus der städtischen Politik und hofft auf die rege Mitwirkung der Stadtgesellschaft.