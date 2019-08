Richter kassieren auch Oranienburgs Kita-Satzung

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Das Verwaltungsgericht Potsdam hat die Kita-Satzung der Stadt Oranienburg für rechtswidrig erklärt. Das teilte die Stadt Oranienburg am Freitag mit. Wie bereits bei den Entscheidungen der vergangenen Woche zu den Kita-Satzungen von Glienicke und Oberkrämer sieht das Gericht die Anrechnung der Grundstücks- und Gebäudekosten auf die Elternbeiträge als unzulässig an. Das heißt, die Gebäudekosten dürfen nicht auf die Eltern umgelegt werden.

Unzulässige Kalkulation

Bildungsdezernentin Stefanie Rose (Linke) kündigte an, die Stadt werde gegen das Urteil in Berufung gehen. Mit einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg könne "eine endgültige Klärung herbeigeführt und für Eltern und Verwaltung Rechtssicherheit geschaffen werden", sagte Rose. Das OVG habe in einer anderen Entscheidung vom 15. Mai 2018 (OVG 6 A 2.17 - Rn. 18) die Aufnahme der Gebäudekosten in die Gebührenkalkulation für zulässig erklärt.

Da das nun ergangene Urteil noch nicht rechtskräftig ist, hätten die Kita-Satzung und die darauf basierenden Gebührenbescheide bis zu zu einer endgültigen Gerichtsentscheidung Bestand, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die geltende Kita-Satzung war im Mai 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Sie trat am 1. August 2018 in Kraft.