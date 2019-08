Hunderte bei der Jubiläumsparty

Stationen auf dem "Olympiaweg" beim Vereinsfest

Schwimmen: Flossenweitwurf; Spielmannszug: Teebeutelweitwurf; Bogensport: Bogenschießen; Handball: Torwurfgeschwindigkeit; Tischtennis: Ballzielwurf in einen Eimer; Volleyball: Ball in Tonne treffen; Tennis: Ball gezielt in eine Torwand treffen; Wandern: anhand von Bildern Wandergebiete erkennen; Gymnastik: Balancieren auf einer Balanceschlange; Kegeln: Kegeln auf der Bahn oder mit dem Pendelkegel; Line Dance (Hot Boots): Hufeisenweitwurf; Sport-Quiz