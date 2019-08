Ein "Damen-Vormittag" auf der Kegelbahn

jm

Ortsmarke Da mittlerweile etliche Keglerinnen in der Uckermark-­liga aktiv sind, hatten sich die Oderstädterinnen vom Gastgeber FCS und dem Ortsnachbarn SSV PCK als gemeinsames Team erstmals höherklassige Konkurrenz aus dem Nachbarkreis Märkisch-Oderland (Gut Holz Wriezen und KSC Seelow kegeln in der Verbands- bzw. Landesliga) zur Premiere eines freundschaftlichen Vergleichs eingeladen. Da die Wriezener Damen in Unterzahl anreisten, entschied das Los, dass Mandy Merker bei dieser Mannschaft als fünfte Aktive aushilft. Dies bedeutete natürlich eine weitere Schwächung der Schwedterinnen, die ohnehin krasser Außenseiter waren.

Dies spiegelte am Ende auch das Gesamtergebnis wider, wobei die Resultate an diesem Tag tatsächlich sehr nebensächlich waren. Die 15 Damen – darunter mit Jolina Röpke aus Schwedt und Lina-Marie Lehmann aus Wriezen sehr hoffnungsvollen Nachwuchs – spielten jeweils 120 Kugeln und resümierten am Ende eine sehr gelungene Veranstaltung, die zeitnah ein Rückspiel in Wriezen erleben soll. Das Gut-Holz-Team hatte diesmal mit 2459 Kegeln hauchdünn die Nase vorn vor dem KSC Seelow (2457), das Schwedter Quintett hatte 2204 Kegel im Protokoll zu stehen.

Tagesbeste war Conny Trabs (Seelow/527) vor Sandra Kampf (Wriezen/522). Die Schwedterinnen erreichten: Denise Röpke 509, Sabine Malcherek 489, Tina Merker 436, Jolina Röpke 420 und Kerstin Knuth 350 Kegel sowie Mandy Merker als Gast bei den Wriezenerinnen 482 Kegel.

Mandy sorgte mit Kaffee, Brötchen, Kuchen, Würstchen und Soljanka auch für die Versorgung der Keglerinnen.