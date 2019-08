Zielstellung ist ein Podestplatz

red

Blumberg Nach seinem starken Einstand nach der Sommerpause stehen am Wochenende die beiden Läufe auf dem Nürburgring für den Blumberger Nachwuchsrennfahrer Mike David Ortmann an. Hier konnte er mit seinem Partner Markus Winkelhock im vergangenen Jahr einen starken dritten Platz einfahren.

Doch auch auf dem anspruchsvollen Dünenkurs an der holländischen Nordseeküste in Zandvoort waren beide erfolgreich. "Wir haben wichtige Punkte in der Meisterschaft sammeln können und zudem konnte ich mich in der Juniorwertung bis auf Platz vier nach vorne arbeiten. Auf Platz eins in der Wertung fehlen mir derzeit 19 Punkte, bei noch sechs ausstehenden Rennen will ich den Sprung nach ganz vorne schaffen", so Ortmann zuversichtlich.

Top 5 im Visier

Im regulären Meisterschaftsklassement belegen Ortmann und Winkelhock derzeit Platz zehn, beide haben bis zum Finale im September am Sachsenring die Top 5 fest im Visier. Ortmann konnte auch in Zandvoort glänzen und schaffte es am Samstagrennen direkt auf das Juniorpodium und fuhr im Gesamtklassement mit seinem Partner Markus Winkelhock einen starken vierten Platz ein. Die Traditionsstrecke in Zandvoort scheint dem 19 jährigen Youngstar zu liegen. Bereits in seiner Karriere als Formel-4-Pilot konnte Ortmann mehrere Podestplätze auf der anspruchsvollen "Dünenachterbahn" für sich verbuchen und auch bereits im vergangenen Jahr schaffte er es auf das Juniorpodium, die Wertung für alle Fahrer unter 25 Jahre.

"Wenn Du zwei Monate nicht im Auto gesessen hast und dann gleich im ersten Rennen auf Platz vier ins Ziel kommst und zusätzlich noch mit dem zweiten Platz in der Juniortrophy belohnt wirst, gibt Dir dies ein extrem gutes Gefühl für die zweite Saisonhälfte", so Ortmann sichtlich begeistert nach der Siegerehrung.

Natürlich sind die Rennen auf dem Nürburgring wieder live auf Sport1 sowie im Livestream auf www.adac-motorsport.de zu sehen.