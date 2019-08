Alles bereit zum Geburtstag

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Schon ziemlich aufgeregt fiebern die Peewees der United Passion, die Cheerleader-Abteilung von Motor Eberswalde, dem Auftritt am Sonnabend entgegen. Um 11 Uhr zeigen sie eine Übung, mit der sie vielleicht mal bei einer Meisterschaft starten wollen. "Wir fangen da ganz klein an, erst einmal nehmen wir am Kinder- und Jugendfestival teil und dann schauen wir, wohin die Reise geht", sagte Headcoach Dana Morgen.

Die Cheerleader sind die jüngste Abteilung von Motor, seit einem Jahr dabei, und 30 Mitglieder kommen regelmäßig zum Training. Bei den kleinsten Peewes (6 bis 11 Jahre) ist die Trainingsgruppe gut besetzt, jedoch bei den Juniors (12 bis 17 Jahre) wird noch Verstärkung gesucht.

Etwa drei Minuten geben die Cheerleader bei der Geburtstagsfeier Vollgas, dann stehen sie für Fragen der Besucher zur Verfügung, wie auch alle anderen Abteilungen.

Tänzer machen den Beginn

Den Auftakt der Feierlichkeiten bestreiten die kleinen Tänzer der Abteilung "Grün-Gold". Mit etwa 200 Mitgliedern ist es die größte Motor-Abteilung. "Die Mitgliederzahl schwankt immer je nach Jahreszeit", erklärte Hans-Jürgen Klatt, Abteilungsleiter der Tänzer. Gleich doppelt werden seine Schützlinge im Westendstadion auftreten. Um 10.15 Uhr und 11.30 Uhr werden sie die Besucher mit Modern Dance überraschen.

Für ihre beiden Auftritt haben auch die 24 Turnkinder von Motor fleißig geübt. Auf dem Airtrack, eine Art luftgefülltes Trampolin, werden sie Proben ihres Können abgeben. "Gern stehen wir interessierten Besuchern dann auch Rede und Antwort", sagte Trainerin Yvonne Schemel. Mit mehr als 160 Turnern ist die Abteilung die zweitgrößte im Verein. Gesucht werden händeringend Trainer und Betreuer, denn gerade bei den Kleinsten ist der Andrang enorm. Wer sich dazu berufen fühlt, der kann sich gern bei den Turnern melden.

Königsjäger laden ein

Einfach mal eine Partie Schach wagen? Nicht einfacher als das: Es warten auch die Schachfreunde aus Groß Schönebeck und die Königsjäger von Motor auf Besucher. Mehr als 50 Schachspieler sind in dem Verein organisiert.

Mit Blasrohr und Laserschießen stellen sich die Sportschützen vor. Wer will, kann sich daran versuchen und darf auch die Abteilung der Sportschützen auf Dauer verstärken. Auch hier stehen Verantwortliche der Abteilung Rede und Antwort.

Auch die Fußballer von Preussen Eberswalde, die um 15 Uhr den Saisonauftakt bestreiten und ehemals bei Motor organisiert waren, sind vor Ort.

"Neben dem ganzen sportlichen Treiben wird auch für Unterhaltung der ganzen Familie und für das leibliche Wohl für jeden Geldbeutel gesorgt sein", versprach Motor-Geschäftsführer Christian Mätzkow.