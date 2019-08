Gaselanerinnen steigen auf

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Der große Sport ruft: Libby Buder und Mia Merten von der SG Gaselan Fürstenwalde lernen und trainieren jetzt an der Sportschule Neubrandenburg. Damit sind aktuell fünf Leichtathletinnen von Trainer Joachim Weihrich dort angekommen.

Zuvor hatten Diskuswerferin Claudine Vita sowie Joanne Schiffer (Weitsprung, Siebenkampf) und Luisa Kosch (Weitsprung, Dreisprung) diesen Weg eingeschlagen. Und vor ihnen waren es Diskuswerferin Anika Weidner, Sprinterin Luise Holländer (beide nicht mehr aktiv) sowie Hochspringer Bastian Rudolf – der Dritte der diesjährigen deutschen Meisterschaften in Berlin startet inzwischen für den Dresdner SC.

"Ich sehe das mit einem weinenden und einem lachenden Auge", sagt Joachim Weihrich zum Aufstieg seiner ehemaligen Schützlinge. "Es ist schade, dass nun auch Libby und Mia nicht mehr bei mir trainieren. Doch es macht mich auch stolz, zwei weitere Athletinnen weiter auf den Weg in die Spitze gebracht zu haben. Sie haben das Potenzial, national und international voran zu kommen", erklärt der 71-Jährige.

Gartenparty beim Trainer

Zur Verabschiedung der beiden 15-Jährigen, die inzwischen ihr gemeinsames Zimmer an der Sportschule in Neubrandenburg bezogen, und zum Start der neuen Trainings- und Wettkampfsaison hatte der Abteilungsleiter Leichtathletik bei der SG Gaselan zu einer kleinen Feier in seinen Garten eingeladen. Mehr als 30 Leute waren gekommen, neben den Athleten, deren Eltern und Geschwister auch der neue Vereinsvorsitzende Erik Neumann.

Natürlich wurden gegenseitig Geschenke verteilt. Libby und Mia bekamen unter anderem ein Fotobuch vom Trainer, Joachim Weihrich ein großes Paket, das bewusst von den beiden mit einer MOZ-Ausgabe verpackt wurde. Drin war eine Reisetasche zum Ziehen mit Rollen. "Schön, nun muss ich bei Wettkampfreisen nicht mehr kilometerweit die Tasche schleppen", sagt Weihrich mit einem Augenzwinkern auch in Richtung Inhalt mit "vielen "Gesundheits-Utensilien wie Vital-Duschbad, Obstsaft und das gesündeste Bier, alles mit viel Liebe verpackt".

Während Libby Buder (Siebenkampf und Weitsprung) und Mia Merten (Weitsprung) ab Januar für den SC Neubrandenburg starten, feilt Weihrich an den nächsten Talenten. Derzeit hat er fünf Athletinnen und Athleten in seiner Trainingsgruppe, darunter auch zwei Neue.