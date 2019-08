Silber gewonnen, Gold verloren

Hans Eberhard

Frankfurt Bei Silvio Schierle und seinem Trainer Gunnar Berg heißt es Wunden lecken. Bei Maxi Klötzer, Elisa Rohde, Alina Popp und Coach Rene Benirschke dagegen überwiegt die Freude über Medaillengewinne bei den deutschen Box-Titelkämpfen in Berlin.

Ja, das hatte sich Mittelgewichtler Schierle anders vorgestellt: Silber gewonnen, doch Gold verloren. Seine Ansprüche sind größer. Mit souveränen Siegen unter anderem im Achtelfinale gegen seinen Frankfurter Clubkameraden Vezir Agirman war der 21-Jährige ins Finale gestürmt. Doch da unterlag der gebürtige Saalfelder nach einem starken Endspurt des Schweriners Kevin Boakye-Schumann in einem durchaus sehenswerten Gefecht. "Eine Minute vor Schluss beging Silvio einen taktischen Fehler", urteilt Berg. Konkret: "Da stimmte die Distanz nicht mehr." Im Übrigen hatten sich die fünf Punktrichter wohl all zu sehr von den aggressiven Attacken des Schützlings von Michael Timm in der 3. Runde beeindrucken lassen. Der letzte Eindruck entscheidet eben manchmal bei engen Auseinandersetzungen. Da konnte dann auch nicht der Pokal für den besten Finalkampf trösten.

Meinecke verpasst Titelkämpfe

Bei einem Turnier in Köln war der Bundeswehr-Hauptgefreite Schierle nach längerer Verletzungspause zeitig am nationalen Widersacher Arthur Beck Ohanyan (Berlin) gescheitert. Seine Karten dürften nun mit Blick auf die Spiele in Tokio 2020 nicht besser geworden sein. Frankfurts Bundesstützpunkt-Leiter Andreas Schulze sieht noch ein Tunnellicht. "Beim Round-Robin-Turnier im Dezember könnte er sich im 75-Kilo-Limit national empfehlen für die internationalen Qualifikationen." Berg gibt sich sogar betont kämpferisch: "Der DBV hat nur einen Deutschen von Format in dieser Gewichtsklasse – Silvio."

Sein anderer Schützling, Weltergewichtler Richard Meinecke (69 kg), konnte wegen seines Grundwehrdienstes bei der Bundeswehr nicht an der DM teilnehmen. "Der Meister vergangener Jahre in den Nachwuchsklassen ist als DBV-Hoffnungsträger eher ein Olympia-Kandidat für 2024", schätzt Gunnar Berg ein. Johannes Hickmann, im Vorjahr noch Dritter beim Brandenburg-Cup der Jugend geworden, musste bei seinem Männer-Debüt gleich zum Auftakt die Segel streichen.

Bei den Frauen fühlte sich Silber für Elisa Rohde und Alina Popp sowie Bronze für Maxi Klötzer gut an. Gerade erst in die ältere Eliteklasse hineingewachsen, schlug sich das Trio mehr als achtbar. Elisa Rohde, wie Alina Popp gerade 19 geworden, zeigte sich stabil in drei siegreichen Kämpfen. Im Finale des Federgewichts gegen die routinierte Hessin Ramona Graeff zeigte die Rechtsauslegerin viel Herz, verlor knapp. "Da war kein Klassenunterschied zu sehen", applaudierte Trainer Rene Benirschke. Die Frankfurterin als mehrfache Jugendmeisterin steht nun auf dem Sprung in die Sportfördergruppe der Bundeswehr.

Alina Popp, die aus Bayern kommt und an der Viadrina studieren wird, bekam es im Endkampf ebenfalls mit einer erfahrenen Dame zu tun: Leonie Müller aus Esslingen, im Vojahr EM-Zweite in Ungarn. "So klar wie es das 0:5-Urteil erscheinen lässt, war der Vergleich lange nicht, ein Fehlgriff", empört sich Benirschke heute noch. In diesem Limit Weltergewicht ist die Kölnerin Nadine Apetz als WM- und EM-Dritte die Nummer 1 des DBV.

Fliegengewicht Maxi Klötzer, die Benirschke zum Jahresanfang aus Chemnitz mit an die Oder gebracht hatte, verkaufte sich ordentlich im Ring des Berliner Kuppelsaals. Das Halbfinale verlor sie gegen die international mit Medaillen dekorierte Azize Nimani. Die 27-jährige Heidelbergerin, Vize-Europameisterin und WM-Fünfte, holte bereits ihren 7. DM-Titel. "Aber Maxi zeigte sich respektlos, wollte allerdings zuviel, verkrampfte", urteilt ihr Coach. "Insgesamt waren die Leistungen besser als es die Medaillen ausdrücken können."