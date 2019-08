Frankfurt schickt vier Mannschaften ins Rennen

Hans Eberhard

Frankfurt Wer will, kann am Sonnabend ein Frankfurter Doppelpack in der Fußball-Kreisoberliga erleben. Schon ab 11.45 empfängt der 1. FC Frankfurt II den MTV Altlandsberg – als Vorspiel der "Ersten" gegen den Oranienburger FC Eintracht um 14 Uhr. "Die Mannschaft liegt uns", urteilt Trainer Klaus Herpel angesichts der überaus positiven Bilanz: 7-1-1. Die Gäste haben mit Denis Tetera ihren besten Torjäger an Schöneiche verloren. Der FCF-Coach sieht sein Team in "einer besseren, breiteren Ausgangslage mit Nachrückern aus der Ersten". 18 Mann beim jüngsten Training – "das fühlt sich bei uns wie Weltrekord an".

Union Booßen beginnt um 15 Uhr gegen Victoria Seelow II. In der vorigen Saison hatten die Frankfurter daheim ein 2:2 erreicht, auswärts 6:4 gewonnen und waren als Aufsteiger respektabler Zwölfter geworden. Frank Gohls Hoffnung: "Wir wollen nicht wieder 41 Mann einsetzen müssen, wollen mehr Stabilität in der Formation, wollen zeitig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben", sagt der Co-Trainer. Zehn Neue für zwei Mannschaften sollen sich möglichst schnell integrieren.

FCF II und Booßen mit Heimspiel

Der FC Union Frankfurt will nach turbulenter Saison in ruhigeres Fahrwasser mit neuem B-Lizenz-Trainer kommen. Nico Gärtner (42), Ingenieur, ist ein ehemaliger Sportschüler, der sich sportlich nebenbei beim Marathon fit hält. Nach dem Aderlass in der vorigen Spielserie vor allem an den Stadtrivalen Lok hat man diesmal keine wesentlichen Abgänge zu beklagen. "In der Breite sind wir besser aufgestellt", glaubt der Coach. Diesmal startet Union am Sonnabend ab 12.30 Uhr beim FV Erkner II, wo man jüngst zweimal siegte: 5:3 (A) und 4:1 (H).

Zum Duell zweier Aufsteiger reist der FC Lok Frankfurt am Sonnabend zum Hennickendorfer SV. Die Oderstädter waren in der Süd-Kreisliga hinter Rießen/Möbiskruge eingekommen, doch der Staffelsieger verzichtete. Nun also die neue Herausforderung unter Trainer Alexander Mikulin (34/noch im Urlaub) und dem Sportlichen Leiter Hannes Milster (29). Verstärkt hat man sich unter anderem mit Eric Wieland und Sascha Witt (Markendorf). Die Vorbereitung in Tests war nicht optimal, man darf gespannt sein auf den "Neuen", der nicht nur die Stadtderbys bereichern wird.