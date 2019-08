Zufriedenheit bei Trainer Steffen Gloge

Ingo Muhme

Beiersdorf In der ersten Runde des Oberhavel-Barnim-Kreispokals erledigte Kreisligist SV Beiersdorf beim eine Klasse tiefer spielenden OSV Eberswalde seine Auswärtsaufgabe mit dem 3:1-Erfolg und hofft jetzt in der nächsten Runde auf ein Heimspielspiel. "Ich würde mir schon eine höherklassige Mannschaft wünschen.", meinte Beiersdorfs Trainer Steffen Gloge.

Beiersdorf benötigte gut eine Viertelstunde, um die Oberhand zu erlangen und kam durch Toni Reske und Eric Dupont zu ersten guten Möglichkeiten. Es dauerte aber bis zur 35. Minute, ehe Muaawea Alsaleh das 0:1 (35.) erzielte. Martin Lehmann stellte mit dem 0:2 auch die Kräfteverhältnisse numerisch klar (40.).

In alte Muster verfallen

"Die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen, warum wir aber in alte Muster verfallen sind, bleibt mir rätselhaft", hatte Gloge in seiner Analyse bemängelt. Beiersdorf lies nun den spielerischen Vorteil fallen. Die Platzherren kamen dadurch mit langen Bällen etwas mehr in die Entlastung. Michael Vorpahl wurde Nutznießer einer dieser Konter und verkürzte in 82. Minute auf 1:2. Den Schlusspunkt setzte Wahid Sarwari mit dem 3:1 (94.).