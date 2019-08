Premiere für Schönfließ und Vogelsang

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am 21. August ab 17 Uhr wird im Stadion des 1. FC Fürstenberg das 13. Fußball-Turnier zwischen den Stadtfesten ausgetragen (Schönfließer Heimatfest im Juni, 3. Altstadtfest in Fürstenberg Mitte August und 20. Stadtfest in Eisenhüttenstadt ab dem 23. August). Gespielt wird traditionell auf Kleinfeld. Es finden auf zwei Feldern zwei Partien gleichzeitig statt. Nachdem dieses Turnier 2015 und 2016 ausgefallen war, hat es der 1. FC Fürstenberg vor zwei Jahren wieder zum Leben erweckt.

Gespielt wird mit einem Torwart und sechs Feldspielern. Bislang zugesagt haben die Ü 35 des FC Eisenhüttenstadt als Pokalverteidiger, die mehrfachen Sieger ArcelorMittal, ein Freizeitteam aus dem Ortsteil Diehlo, zum ersten Mal ein Freizeiotteam des SV Vogelsang das von René Käthner betreut wird sowie ebenfalls als Premiere ein Freizeitteam aus dem Ortsteil Schönfließ, das Hallenfreizeitteam des 1. FC Fürstenberg, das Rasen-Freizeitteam des 1. FC Fürstenberg, die Ü 50 des FC Eisenhüttenstadt und der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt.

20. Hochwasserturnier 2020

Unterstützt wird dieses Turnier von der Bürgerstiftung Eisenhüttenstadt, der Stadtverwaltung und der Bürgervereinigung Eisenhüttenstadt. Organisatoren sind der 1. FC Fürstenberg und der FC Eisenhüttenstadt. Der Eisenhüttenstädter Bürgermeister ist als Schirmherr eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgt die Stadionschänke um ihren Betreiber Toralf Sader.

Das in den beiden vergangenen Jahren ausgefallene Turnier um den Oder-Pokal für Alt-Herren-Teams soll im nächsten Jahr wieder ausgetragen werden. Es wäre dann die 20. Auflage. Nachdem 2017 nur drei Teams mitgespielt hatten, winkten die Organisatoren erst einmal ab. Nun hat der Vorstand des 1. FC Fürstenberg um den Ehrenpräsidenten Kurt Kraske beschlossen, das Hochwasserturnier zusammen mit dem FC Eisenhüttenstadt im Juni auszutragen.