Simone Weber

Rathenow "Wenn der Nachbar dreimal klingelt" - Der Theater Lichtblick e.V. lädt zur Open-Air-Aufführung ein. Diese findet am Samstag, 24. August, auf dem Wasersportgelände, Havelweg 2, statt. Beginn ist um 18.00 Uhr. Die Wassersportler begrüßen die Gäste bereits ab 16.00 Uhr. Fahrzeuge können aus Platzgründen nicht auf dem Vereinsgelände geparkt werden.

Drei sehr kurzweilige und unterhaltsame kurze Stücke, die die Rathenower Laienschauspielergruppe von Theaterautoren übernahm, wurden unter dem Motto "Wenn der Nachbar dreimal klingelt" zusammengefasst. Deren Handlung wurde in ein Rathenower Wohnhaus verlegt und durch kurze selbst entwickelte Spielszenen ausgeschmückt. Premiere war im Mai im Kulturzentrum.

Traditionell lässt der Verein eine sommerliche Open-Air-Aufführung beim Wassersportverein Kanu 1922 e.V. folgen. Mit einem Glas der legendären "Wassersport"-Bowle in der Hand oder mit einer Bratwurst vom Grill in Pause - so kann Theater auch gut unterhalten. Karten für fünf Euro gibt es an der Abendkasse.