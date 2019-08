Erster Spatenstich für Netto-Markt in Gramzow

Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) Erst haben alle gegrinst, als Patrick Muranko und die Firma Keßler Bau aus Hohengüstow im Februar auf der Gemeindevertretung von Gramzow verkündeten, man wolle das Weihnachtsgeschäft 2019 schon mitnehmen. Jetzt grinst keiner mehr. Denn durch enormes Engagement von Lokalpolitikern, vom Amt Gramzow, von Bürgermeister Uwe Koch und vor allem vom Bauordnungsamt des Landkreises ist die Baugenehmigung in Rekordgeschwindigkeit zustande gekommen. Vermutlich Mitte Dezember soll der 800 Quadratmeter große Netto-Markt übergeben und eröffnet werden. "Das ist schon beachtlich", sagt Patrick Muranko, Gebietsleiter Expansion Ost.

Auf dem 6300 Quadratmeter großen Grundstück befanden sich die Reste eines alten Bauernhofes. Die sind längst verschwunden. Keßler-Bau hat drei Grundstücke miteinander verbunden, alle alten Aufbauten abgerissen und für den Brandschutz einen neuen Feuerlöschteich gebaut. Der fehlte ohnehin im Zentrum des Ortes.

Jetzt stehen Kräne und Bagger. Die Erdarbeiten sind angelaufen. Bauunternehmer Ronny Keßler ist zuversichtlich, die Filiale termingerecht übergeben zu können. In diesem Jahr errichtet die uckermärkische Firma allein elf Netto-Märkte als Generalauftragnehmer gleichzeitig.

Im Dorf herrscht Einigkeit, dass der Markt das Leben bereichert und die Versorgung auf dem Lande sichert. Für Netto ist es die erste Filiale in der Uckermark in einem Dorf. "Wir sehen das Einzugsgebiet zwischen unseren vorhandenen Standorten in Angermünde, Prenzlau und Schwedt als günstig an", so Patrick Muranko. "Wir wollen die Einkaufswege für die Menschen verkürzen."

In Verbindung mit dem Markt entsteht ein Backshop mit Café von Märkisch Edel aus Eberswalde. Hier soll es künftig das komplette Sortiment des Familienbetriebs aus dem Barnim geben. "Wir liefern sowieso schon im Umkreis von 80 Kilometern rund um Eberswalde", erklärt Markus Kurth. Eingerichtet werden später Sitze, Tische und ein Imbiss. Märkisch Edel will am Sonnabend und sogar am Sonntag öffnen. Die Backfiliale ist unabhängig von den Netto-Öffnungszeiten.

Gebaut werden außerdem63 Stellplätze für Autos der Kunden. Der neue Parkplatz ergänzt das Angebot der vorhandenen gemeindeeigenen Stellflächen. Beide sollen so vereint werden, dass ein einheitliches Bild entsteht und eine gemeinsame Nutzung möglich ist. Weil Netto nicht in der ersten Reihe an der Bundesstraße liegt, folgt künftig noch ein riesiges Hinweisschild.