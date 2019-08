SPD-Stadtverordnete fordert: Wer für die Stadt arbeitet, soll hier auch wohnen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Brigitte Rieger-Jähner (SPD) hat in der Klimaschutzdebatte am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung eine Residenzpflicht für Mitarbeiter der Stadtverwaltung ins Gespräch gebracht. "Früher hieß es: wenn einer in der Stadt arbeitet, dann wohnt und lebt er auch da", sagte sie. Man könne doch nicht – mit Blick auf die Zuzugskampagne – von anderen fordern, in Frankfurt zu wohnen, "und dann ziehen manche sogar weg". Auf MOZ-Nachfrage unterstrich die Stadtverordnete, sie plädiere dafür, künftig bei Neueinstellungen "bei gleicher Qualifikation denen den Vorzug zu geben, die auch in Frankfurt bleiben, beziehungsweise herziehen wollen." Angestellte und Beamte der Stadt müssten Vorbilder sein. "Und na klar: wenn ich jeden Tag erst einmal 50 Kilometer nach Frankfurt zur Arbeit fahre, hat das auch viel mit dem Klima zu tun".

Auf ihren Antrag hin, wurde die Beschlussvorlage der Grünen für verstärkte Maßnahmen der Stadt in Sachen Klimaschutz mehrheitlich in die zuständigen Fachausschüsse verwiesen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert unter anderem, bei allen städtischen Planungen künftig den Klimaschutz als zentrales Ziel zu verankern. Auch einen Klimaschutzbeauftragten in der Stadtverwaltung solle es geben. Marcus Winter richtete in seiner Begründung einen eindringlichen Appell an das Stadtparlament: "Wir stecken in der Klimakrise", doch "wir können die Welt noch retten".