Auf die Fähre oder ins Kajak?

Dietmar Puttins

Ziltendorf Die Besucher des "12. Deutsch-Polnischen Sommerfestes 2019" in Aurith und Urad (31. August) müssen damit rechnen, das diesmal der länderübergreifende Fährbetrieb entfällt. Grund: Die Pegel der Oder sind zu niedrig. Das war am Donnerstag auch Auslöser für ein Treffen des Vorstands des Fördervereins Schlaubemündung-Odertal (FSO). "Wir beschlossen, das Fest weiter vorzubereiten", sagt der FSO-Vorstandsvorsitzende Lothar Schulze (69) und meint: "Die sonst von polnischer Seite zur Verfügung gestellte Fähre wird nicht fahren können. Ich denke aber, dass das Fest deshalb nicht ausfallen sollte. Wir können im Kleinen das Übersetzen vielleicht auch anders regeln." Flugs mietete sich Schulze gestern ein Kajak in Aurith und setzte über nach Urad. "Das funktioniert wunderbar", strahlte er. Damit konfrontiert, schien Amtsdirektor Danny Busse eher verwundert. Kraft seines Amtes gehört er dem FSO-Vorstand an. Das Amt ist "Lastenträger", unterstrich er, und verantworte das Fest in Aurith. Der 2010 gegründete Förderverein organisiert es und setzt damit eine Aufgabe des Lokalen-Agenda-21-Prozesses des Amtes auf den Feldern Standortentwicklung, Wirtschaft und Tourismus um.

Am 26. August herrscht Klarheit

Bis zum 26. August, sagt der Amtsdirektor, werde die polnische Partnergemeinde Cybinka entscheiden, ob sie eine Fähre einsetzt. Wenn nicht: Beim Fest im Jahr 2010 gab es wegen Hochwassers auch kein Übersetzen. Aurith und Urad feierten für sich. Die MOZ schrieb damals: "Der Stimmung tat das keinen Abbruch." An der Fährstelle hinter dem Deich bei Aurith treffen wir auf Peter Hoffmann (64) und Uwe Liebetreu (54). Wir sprechen über die Kajak-Idee und blicken auf die rasche Strömung der Oder. "Wir ließen uns einmal zu fünft im Schlauchboot ab Eisenhüttenstadt treiben", erzählt Liebetreu. "Bei etwa 6 km/h waren wir nach einer Stunde in Aurith." Gestern lag der Oder-Pegel bei Eisenhüttenstadt bei 1,63 Meter, bei Frankfurt (Oder) bei 1,03 Meter. Daten zu Aurith gab es nicht.