"Bus und Bahn fahren für 1 Euro am Tag"

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Frau Damus, Sie teilen sich mit Freunden einen kleinen Schrebergarten in Frankfurt. Was bedeutet Ihnen der grüne Rückzugsort?

Nach der Arbeit kann ich hier am besten abschalten. Als Ausgleich ist mir das wichtig. Mein Schrebergarten hat aber auch viel mit Politik zu tun. Im Kleinen zeigt sich beispielsweise der Klimawandel, an den Pflanzen und Bäumen. Die Trockenheit nimmt von Jahr zu Jahr zu. Andere KleingärtnerInnen, die Ihren Garten hier schon seit 40 Jahren haben, sagen: so etwas hatten wir noch nie. Mir gibt das zu denken.

Alle großen Parteien machen diesmal auch mit Umwelt, Klimaschutz und Energiewende Wahlkampf. Sind grüne Themen in der Mitte der Gesellschaft angekommen?

Das hoffe ich. Denn es muss etwas passieren. Wenn wir die Klimakrise in den nächsten 10, 15 Jahren nicht lösen, kippt es. Dann haben wir es bald mit Trinkwasserknappheit, Klimaflüchtlingen oder massiven landwirtschaftlichen Problemen zu tun. Das wird vielen Parteien gerade bewusst…

…oder es handelt sich um einen politischen Reflex. Bei den vorigen Landtagswahlen kamen die Grünen 6 Prozent. Am 1. September könnten es 16 werden. Wie bewerten Sie den Höhenflug?

Ich freue mich darüber, dass es gerade so viel Unterstützung für unsere Politik gibt. Dafür sehe ich zwei Hauptgründe. Das eine ist die Klimakrise, die uns gerade vor Augen geführt wird, unter anderem durch die Fridays-for-Future-Bewegung. Außerdem haben wir uns immer am klarsten für eine offene Gesellschaft, für Integration und gegen Rassismus positioniert.

Schlagen sich die Umfragen auch in den Mitgliederzahlen nieder?

Vor einem Jahr hatten wir in Brandenburg knapp 1000 Mitglieder, jetzt sind es rund 1800. Das ist unglaublich. Aber so etwas kann auch schnell wieder abebben. Deshalb ist es wichtig, die Leute einzubinden, und bei unseren Kernthemen – dem Braunkohleausstieg, dem ÖPNV-Ausbau – voranzukommen. Vor einer möglichen Regierungsbeteiligung drücken wir uns jedenfalls nicht.

Die Stadtwerke steigen gerade aus der Braunkohle aus und auf Gas um. Reicht das, um in Frankfurt beim Klimaschutz voranzukommen?

Gas ist in jeden Fall weniger klimaschädlich als Braunkohle. Es ist der nächste machbare Zwischenschritt, eine Übergangstechnologie. Perspektivisch ist das neue Kraftwerk ja auch mit Biogas oder Wasserstoff nutzbar. Die Emissionen müssen natürlich weiter gesenkt werden. Doch irgendwo müssen wir anfangen. Wohin Unsicherheit führt, erleben wir in der Lausitz. Die Brandenburger SPD hat bis zum Schluss an der Braunkohle festgehalten. Und der Region damit mehr geschadet als geholfen.

Ein wichtiges Ziel für die Grünen ist der Ausbau der Windkraft. Doch viele betroffene Anwohner wehren sich gegen weitere Windräder. Wie gehen die Grünen damit um?

Der Protest hat viel damit zu tun, wie die Energiewende in Brandenburg bislang umgesetzt wurde. Wir fordern, BürgerInnen frühzeitig zu beteiligen, und einen Dialog auf Augenhöhe mit Investoren. Thüringen macht es vor. Dort existiert eine Servicestelle Windenergie, die Kommunen und AnwohnerInnen berät. Die Bevölkerung soll etwas von der Energiewende haben. Da gibt es verschiedene Modelle, zum Beispiel Bürgerenergiegenossenschaften. Doch Rot-Rot hat sich bisher nicht wirklich dahinter geklemmt. Wir müssen die Windkraft und Photovoltaik weiter sozial- und

naturverträglich ausbauen. Anders bekommen wir die Energiewende nicht gestemmt und die Klimakrise nicht in den Griff.

Zum ÖPNV: Eine Alternative bietet die Bahn für viele Autofahrer derzeit nicht. Die Tickets sind teuer, die Züge überfüllt, es gibt Verspätungen, Ausfälle und Ersatzverkehr. Wann macht Bahn fahren in Brandenburg wieder Spaß?

Wir wollen ein 365-Euro-Ticket einführen, eine Flatrate von 1.Euro am Tag, mit der sich alle Busse und Bahnen im Land nutzen lassen. Zunächst nur für SchülerInnen, langfristig für alle. Doch dafür muss erst einmal die Infrastruktur wieder ausgebaut werden. Die Nutzerzahlen sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, in der gleichen Zeit wurden Bahnhöfe geschlossen und Linien still gelegt. Da muss es ein Umdenken geben. Wenn wir zum Beispiel wollen, dass der RE 1 dreimal in der Stunde fährt, dann müssen wir auch die Ostbahn reaktivieren, um den Güterverkehr dorthin zu verlagern. Die RE1-Strecke kann das alles gar nicht aufnehmen.

Ihr Weg in die Politik begann 2007 mit der Initiative Pro Tram. Haben Sie noch Hoffnung, dass eines Tages eine Straßenbahn zwischen Frankfurt und Słubice verkehrt?

Natürlich. Aber das kann dauern, weil es ein deutsch-polnisches Projekt wäre. Beide Seiten müssen das wollen und die Mittel dafür bereitstellen. Wir Grüne verfolgen das weiter als Ziel. Eine Straßenbahn ist einfach wirtschaftlicher und nachhaltiger. Das ist Elektromobilität. Deshalb ist mir damals beim Beschluss zum Kauf neuer Straßenbahnen auch ein Stein vom Herzen gefallen. Alles andere wäre ein schlechtes Signal gewesen.

Brandenburg hat verglichen mit anderen Bundesländern ein niedriges Lohnniveau. Die Grünen wollen das ändern und fordern Tariflöhne. Das ist einfacher gesagt als getan...

Die öffentliche Hand sollte stärker Vorreiter sein, indem sie bei Aufträgen, die sie auslöst, eine Tarifbindung vorschreibt. Das schafft ja auch Anreize. Mindestens genauso wichtig ist ein gutes Umfeld für die Unternehmen. Wir brauchen mehr Zuzug und Nachfrage, eine lebenswerte Region. Das macht die Wirtschaft stark und versetzt sie auch in die Lage, Tariflöhne zu zahlen.

Könnte die Viadrina noch stärker Motor für Neugründungen und Ansiedlungen sein, etwa mit der Gründung eines technischen Zweiges?

Die Viadrina ist eine der gründungsstärksten Hochschulen überhaupt. Obwohl oder gerade weil wir einen geistes- und sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt haben. Offenbar geht das zusammen. Ich kann nachvollziehen, dass man sich eine Fakultät für Medizin oder Technik wünscht. Aber es muss auch passen. Deswegen werbe ich dafür, die Viadrina darin zu unterstützen, was sie vorhat. In dem Fall ist das die European New School for Digital Studies. Eine gemeinsame deutsch-polnische Einrichtung, die die Folgen der Digitalisierung für die Gesellschaft untersuchen will. Das fehlte bislang.

Auf Listenplatz drei sind Sie fast sicher im Landtag. Mit welchen Ambitionen gehen Sie das Mandat an?

Zunächst warten wir den Wahlabend ab. Dann schauen wir uns an: wer ist mit dabei und kann welche Themen bearbeiten? Ich kann mir den Bereich Wissenschaft gut vorstellen, um damit auch den Frankfurter Wissenschaftsstandort mit zu unterstützen. Mich haben aber auch die vergangenen fünf Jahre Kommunalpolitik sehr geprägt. Ob es den Städten gut geht oder nicht, hängt stark vom Land ab. Wichtig ist mir daher, die Ausfinanzierung der kreisfreien Städte wie Frankfurt – die viele Aufgaben für das Umland mit übernehmen – wieder hinzubekommen. Erst dann können wir viele Aufgaben angehen. Unsere Stadt hat seit der Oberbürgermeisterwahl einen Wandel zum Positiven durchlaufen. Es ist wichtig, Frankfurt von Potsdam aus weiter zu stärken. Dafür setzte ich mich ein und lass mich auch nicht kleinkriegen.