Gleich zwei Premieren an einem Abend

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Zwei auf einen Streich: Aufgrund der großen Nachfrage findet zusätzlich zur ausverkauften Deutschlandpremiere von "Und der Zukunft zugewandt" im Friedrich-Wolf-Theater am 3. September eine Zusatzvorstellung im Filmpalast statt. Diese beginnt ein Stunde zeitversetzt um 20 Uhr. Regisseur Bernd Böhlich und die Hauptdarsteller Alexandra Maria Lara, Robert Stadlober und Swetlana Schönfeld sowie Produzentin Eva Martens werden für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen. Der aufwühlende Film wurde unter anderem im Friedrich-Wolf-Theater und an weiteren Orten in Eisenhüttenstadt gedreht. Bundesweit startet "Und der Zukunft zugewandt" am 5. September im Verleih von Neue Visionen.

In dem Streifen wird die Geschichte der Kommunistin Antonia (Alexandra Maria Lara) erzählt, die in der Sowjetunion unter dem Vorwand des Spionage-Vorwurfs verhaftet wurde und sich in der jungen DDR im Laufe ihres Lebens immer wieder den Widersprüchen einer großen Idee stellen muss. Von der Deutschen Film- und Medienbewertung FBW wurde der Film mit dem Prädikat "Besonders Wertvoll" ausgezeichnet. Auf der Leinwand werden sich auch viele Komparsen aus Eisenhüttenstadt und Umgebung wiederfinden, die im vergangenen Jahr mehrere Drehtage im Einsatz waren. Der Vorverkauf der Tickets für die Deutschlandpremiere im Filmpalast läuft bereits.