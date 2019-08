Beeindruckendes Bereitschafts- und Rufsystem

MOZ

Wriezen (MOZ) Der von Hans von der Marwitz gestiftete "Michael-Tiedje-Preis" ist in diesem Jahr an den Schulsanitätsdienst der Evangelischen Johanniter-Schulen Wriezen gegangen. Dieser war anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Evangelischen Johanniter-Gymnasiums 2017 erstmals vergeben worden. In Würdigung des Gründungsschulleiters Michael Tiedje sollen mit ihm junge Menschen geehrt werden, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl oder das Wohl der Schüler der Evangelischen Johanniter-Schulen verdient gemacht haben.

Verantwortung gewürdigt

In seiner Laudatio lobte Johanniter-Ritter Hans Georg von der Marwitz das Engagement der Mädchen und Jungen: "Sie übernehmen Verantwortung, indem sie selbstlos anderen Menschen in Notsituationen helfen, sie nehmen an der Rettungsausbildung teil, wenn andere Freizeit haben". Insbesondere der tägliche Einsatz als Schulsanitäter – neben dem Schulbetrieb – habe den Johannitern die Gewissheit gegeben, mit der Vergabe des Preises an den Schulsanitätsdienst wahrlich würdige Preisträger gefunden zu haben.

"Bereits in der Gründungsphase des Johanniter-Gymnasiums haben wir frühzeitig Kontakt zum Regionalverband Oderland-Spree der Johanniter-Unfall-Hilfe in Frankfurt (Oder) gesucht, um an unserer Schule einen Schulsanitätsdienst gründen zu können," erinnerte Namensgeber Michael Tiedje. Dies sei gelungen und es freue ihn besonders, dass es über die Jahre stets gelungen sei, die Arbeit fortzuführen. Beeindruckt sei er besonders vom Bereitschafts- und Rufsystem, mit dem die Wriezener Schulsanitäter innerhalb von zwei bis drei Minuten am Notfallort sind. Heute seien die Evangelischen Johanniter-Schulen Wriezen eine der wenigen Schulen in Brandenburg, an denen es einen dauerhaft funktionierenden Schulsanitätsdienst gibt.

Der Preis wurde am Sonntag im Rahmen des feierlichen Schuljahreseröffnungsgottesdienstes in der Bad Freienwalder St. Nikolaikirche an die Schulsanitäter und deren Leiter Mathias Lillge übergeben. Den Preis wollen sie für die Verbesserung der technischen Ausstattung der Einsatzgruppen sowie für die Verschönerung des Sanitätsraumes einsetzen.