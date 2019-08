Wenig Interesse an schnellem Internet

Doris Steinkraus

Seelow-Land (MOZ) Die erste Runde zur Bedarfsermittlung für einen Glasfaseranschluss im Amt Seelow-Land ist gelaufen. Vor Wochen hatten die Bürger in Niederjesar, Libbenichen, Diedersdorf, Neuentempel, Alt Mahlisch und Marxdorf Post von den Schwedter Stadtwerkern erhalten. Sie sollten einen Antrag für einen sogenannten Generalnutzungsvertrag ausfüllen und zurück senden. "Wir sind doch recht erstaunt, dass nicht einmal die Hälfte der Bürger dies getan hat", zeigt sich die Seelow-Länder Amtsdirektorin Roswitha Thiede verwundert.

"Offensichtlich ist vielen die Bedeutung der Aktion nicht bewusst", vermutet Roswitha Thiede. Letztlich handle es sich um den von Bund, Land und Kreis geförderten Breitbandausbau, der gerade von den ländlichen Kommunen immer wieder eingefordert worden sei. Da sich für Telekommunikationsunternehmen der Ausbau teurer Netze wirtschaftlich nicht rechnet, blieben bis heute viele weiße Flecke.

Hausanschlüsse sind kostenfrei

Mit der Bundesinitiative gibt es eine Förderung in Millionenhöhe. Der Landkreis schießt über drei Jahren den Eigenanteil zu, den die Kommunen leisten müssen. So hatten es die Abgeordneten in der zurückliegenden Wahlperiode beschlossen. Damit soll gesichert werden, dass finanzschwache Kommunen bei diesem Förderprogramm nicht außen vor bleiben, weil ihnen schlichtweg das Geld fehlt.

Jedem Haushalt wird der Zugang zum Internet mittels zukunftssicherer Glasfaserleitungen ermöglicht. Der Hausanschluss, der immerhin 1744 Euro kostet, wird kostenfrei verlegt, aber eben nur bei denen, die einen Antrag stellen. "Deshalb können wir nur appellieren, dass viele Bürger dieses einmalige Angebot nutzen", sieht es die Amtsdirektorin. Denn mit dem Hausanschluss gehe der Betreffende letztlich keinerlei Verpflichtungen ein. Er müsse weder seinen Anbieter wechseln noch einen neuen Leistungsvertrag mit den Stadtwerken abschließen. Das in der Bundesrepublik einmalige Förderprogramm sichert den kostenfreien Anschluss, der garantiert, dass mindestens 50 Mbit anliegen.

Vor allem ältere Bürger meinen, dass sie solch einen Anschluss nicht brauchen, weiß Roswitha Thiede. Sie sollten jedoch an Nachnutzer und mögliche Käufer denken. Schnelles Internet würde letztlich auch den Wert des Hauses erhöhen.

E.discom prüft Einzelfälle

Wer auf das erste Schreiben der Stadtwerke reagiert, der erhält eine Einladung zu einer Informationsveranstaltung. Die nächsten sind jetzt in Sachsendorf, Werbig, Gusow-Platkow, Rathstock und Podelzig angekündigt. "Natürlich können alle interessierten Bürger diese Veranstaltungen nutzen, um sich zu informieren", erklärt Jana Jaehnke von den Stadtwerken auf MOZ-Nachfrage. Bei diesen Infoabenden liegen auch Antragsformulare aus. Wer auf das erste Schreiben nicht reagiert hat, kann sich dann immer noch entscheiden. Wichtig sei jedoch, im jeweiligen Aktionszeitraum zu reagieren, betont Jana Jaehnke.

Für die zweite Runde ist der 26. Oktober angegeben. Die Stadtwerke agieren im Auftrag der E.discom. Die hat den Zuschlag für die Baulose erhalten und die Bedarfsermittlung den Stadtwerken übertragen. Die E.discom prüft die Förderfähigkeit und auch Einzelfälle.