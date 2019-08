Kröten und Vögel als direkte Nachbarn

Siegfried Kühn hat die "Petersilienstraße" in seiner Parzelle neu angesiedelt. Das Schild wurde nach DDR-Zeiten aussortiert und gelangte zusammen mit einem alten Postkasten in seinen Besitz. © Foto:

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Wer auf dem einzigen Weg der Gartensparte "Sonnenrot" spaziert, kann linker und rechter Hand jeweils 14 prächtig bepflanzte Parzellen bewundern. Fast immer kommt dem Besucher dabei ein freundliches Gesicht entgegen, das auch unbekannter Weise mit einem netten "Hallo" grüßt.

Das war jedoch nicht immer so, wie Hanspeter Haß weiß. Er hat seinen Garten seit 1982 in dem Kleingartenverein an der Ziesarer Landstraße, der sich gerade einmal ein Jahr zuvor gründete. "Damals gab es leider eine Zeit, in der manche Mitglieder das Deutsche Kleingartengesetz bis ins kleine Detail verfolgten. Ständig musste man sich mit Beanstandungen herumschlagen", erinnert sich der Brandenburger, der umso mehr erleichtert ist, dass nun Ruhe ins Vereinsleben herrscht.

Maßgeblich zu verdanken ist das Lars Cierpka, dem heutigen Vorsitzenden "Sonnenrots". Er hat seinen Garten seit drei Jahren in der Sparte und kam durch Freunde zum grünen Hobby. "Uns hat die Gemeinschaft damals einfach fasziniert. Das wollten wir für uns auch. Außerdem ist es toll, sein eigenes Obst und Gemüse anzubauen und zu ernten", sagt Cierpka, der einen seiner Vorstands-Vorgänger als direkten Nachbarn in der Sparte weiß.

Siegfried Kühn ist beinahe genauso lange wie Hanspeter Haß mit der Kleingartensparte verbunden, hat sich für den Garten zur Silberhochzeit mit seiner Frau Renate vor 30 Jahren entschieden. "Meine Frau war immer ein absoluter Gartenfreund und hat damals gesagt, sie würde den Garten auch allein bewirtschaften. Schlussendlich ist es aber unsere gemeinsame Leidenschaft geworden", erzählt Kühn, der sich nach dem Tod seiner Ehefrau allein um den Garten kümmert.

Wie fast alle Parzellen der Sparte ist er gut 350 Quadratmeter groß und verfügt über eine kleine Laube. Hier macht es sich der Brandenburger, der eigentlich im Quartier Nord wohnt, vor allem in den Sommermonaten gemütlich. "Von Mai bis September bin ich fast täglich im Garten zu finden. Erst, wenn es mir zu kalt wird, streiche ich die Segel", so der Senior. Zurecht: immerhin lädt ein kühler Pool auf seiner Parzelle im Sommer zum Verweilen ein, allerhand Blumen wollen gegossen werden und ein großes Beet auf dem Kartoffeln, Bohnen, Erdbeeren und Zwiebeln bewirtschaftet. Besonders stolz ist Kühn zudem auf seine Sonnenblumen, die in diesem Jahr besonders gut gedeihen, einen echten Postkasten sowie ein Straßenschild der "Petersilienstraße", die rund um sein Gartenhäuschen ein hübsches Plätzchen gefunden haben. "Ich habe sie damals in der Stadt gefunden. Beide wurde wohl ausgemustert. Seit dem habe ich sie hier", erzählt Kühn weiter. Reizvoll macht die Sparte aber nicht nur die nette Nachbarschaft zwischen den Spartenmitglieder, sondern auch ihre Lage: Denn der Kleingartenverein liegt in unmittelbarer Nähe zu einem Feuchtbiotop, das durch einen verschlossenes Tor von den Gärten abgrenzt ist. Die Vor- und nach Nachteile einer solchen Nachbarschaft bekommen die Spartenmitglieder jedoch trotzdem zu spüren. "Im Sommer hört man die Frösche ununterbrochen quaken. Außerdem lassen sich wunderbar Vogelarten, die hier nisten, beobachten. Manchmal sogar seltene", weiß Kühn, der wie viele Mitglieder deshalb auch auf naturnahes Gärtnern achtet. Immerhin sollen sich Vögel, Frösche und Co. noch lange hier wohl fühlen.