Zwei Felder für besseren Sportunterricht

Martin Stralau

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die zweite Woche des neuen Schuljahres endete in der Grundschule Am Dorfanger am Freitagmittag mit einem freudigen Ereignis. Zur Grundsteinlegung der Schulturnhalle hatten sich weit mehr als 100 Schüler, Lehrer, Bauleute, Vertreter der Gemeinde, Lokalpolitiker und interessierte Besucher eingefunden. Freudig war das Ereignis vor allem deswegen, weil damit nun einigermaßen verbindlich das Ende einer langen Zeit an Einschränkungen für die inzwischen 552 Schüler näher rückt. Im Sommer 2020 soll die Halle fertig sein, die jeglichen Ansprüchen an den modernen Schulsport gewachsen sein wird, wie Bürgermeister Marco Rutter sagte.

Platz für zwei Klassen

Gut 1000 Quadratmeter Sportfläche wird die Zwei-Felder-Halle haben. "Sie ist mit einem Vorhang trennbar, so dass zwei Klassen parallel Sport machen können", sagte Rutter. Die derzeit genutzte Ein-Feld-Sporthalle ist nur für je eine Klasse geeignet. Trotzdem würden dort in jeder Schulstunde zwei Klassen unterrichtet, berichtete Sportlehrerin Wencke Boros, die auch Vorsitzende der Fachkonferenz Sport an der Schule und deren stellvertretende Leiterin ist. "Wir sind sehr beengt in unseren Möglichkeiten, Ballspiele nach richtigen Regeln sind nicht drin, Bockspringen und Geräteturnen auch nicht", sagte sie. "Unser Hauptziel, dass sich die Kinder mit Freude bewegen sollen, können wir nicht erreichen."

In der neuen Halle können alle gängigen Indoor-Sportarten betrieben werden – von Basketball bis Tischtennis. Und wenn es zu eng wird, oder bei schönem Wetter, können die Lehrer mit den Schülern auf die Sportanlagen im Außenbereich ausweichen, die ebenfalls zum Neubauprojekt gehören. Auf den 1600 Quadratmetern Gesamtfläche mit Sportplatz entstehen eine 50-Meter-Laufbahn, eine 135 Meter lange Rundlaufbahn und eine Weitsprunganlage. Fußballer, Handballer und Leichtathleten werden hier ideale Bedingungen vorfinden.

Ebenso wie die Halle könne auch der Außenbereich nicht nur für den Schul-, sondern auch vom Vereinssport genutzt werden, sagte Marco Rutter. Insofern seien die geplanten Kosten von 5,5 Millionen Euro für das Gesamtprojekt "auch ein Stück weit Vereinsförderung im Ort". Schulleiterin Dagmar Schröder jedenfalls war die Freude deutlich ins Gesicht geschrieben, als sie mit dem Bürgermeister die obligatorische Zeitkapsel im Boden der Turnhalle versenkte. Darin neben der aktuellen Märkischen Oderzeitung auch die Namen der Schüler und ein paar auf Papier vermerkte Rekorde aus dem Schulsport sowie Münzen, "damit unsere Nachfahren für die irgendwann anstehende Sanierung des Baus schon ein bisschen Geld haben", scherzte Rutter. "Der Ausblick, dass wir mal richtig viel Platz für den Schulsport haben, ist super", sagte Dagmar Schröder. "Wir begleiten das Projekt ja nun schon eine ganze Weile." Diskutiert wurde über das Vorhaben schon 2015 in der Gemeindevertretung, beauftragt wurde es bereits vor zwei Jahren.

Doch nun geht es voran. Etwa die Hälfte der Ausschreibungen inklusive der für die ersten Innenausbauleistungen sei bereits gelaufen, informierte Rutter. "Im Herbst wollen wir damit komplett durch sein."

Parallelplanung für Erweiterung

Parallel laufen die Planungen für den dringend benötigten Schulerweiterungsbau, der zwischen der alten Turnhalle und dem Schulgebäude vorgesehen sei. Auch das ist eine längere Geschichte. Nachdem die Kosten für Turnhalle, Außenanlagen und Schulerweiterung mal mit 14,6 Millionen Euro geplant und zuletzt allein die Erweiterung 15 Millionen Euro kosten sollte, werde nun neu ausgeschrieben, sagte Rutter. Man wolle ein paar Dinge optimieren, an der baulichen Größenordnung habe sich aber nichts geändert. "Wir planen 16 Klassen- und zwei Fachräume plus eine Mensa mit Ausgabeküche, die alleine 360 Quadratmeter groß ist." Außerdem sollen zusätzliche Betreuungsflächen für den Hort entstehen – ebenfalls etwa 360 Quadratmeter groß. Baustart soll möglichst im kommenden Jahr sein, wenn die Sportbaustellen abgeschlossen sind. "Das wäre ideal, weil die Baustelle ja bei laufendem Schulbetrieb stattfinden wird", sagte Rutter.

Auch der Erweiterungsbau solle wie die Turnhalle im Energieeffizienzstandard 55 errichtet werden. "Damit sind wir dann sehr energieeffizient unterwegs", betonte Rutter und verwies noch auf ein Blockheizkraftwerk, das der Versorger EWE in einem separaten Raum der Turnhalle bauen werde. Damit würden Wärme und Strom produziert, die nicht nur die Schule, Turnhalle und Kita versorgen, sondern auch einen Teil der Nachbarschaft.