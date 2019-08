Bekannte Schauspieler und Autoren beim Literarischen Bilderbogen

Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Veranstaltungsreihe des Literarischen Bilderbogens hat nicht nur eine lange Tradition – er findet 2019 bereits zum 24. Mal statt –, sondern sei in Deutschland außerdem einmalig, weiß Imke Strauß zu berichten. Die Koordinatorin des Kreismedienzentrums Ostprignitz-Ruppin hat in diesem Jahr die Organisation des Festivals für Bücherfans und Lesehungrige übernommen. Sie tritt damit in die großen Fußstapfen ihrer Vorgängerin Karin Kloke.

Doch liest man den Flyer zum Literarischen Bilderbogen, steht Imke Strauß Kloke in nichts nach: Zahlreiche bekannte Namen sind bei den zwölf Lesungen im gesamten Landkreis zu entdecken. Sie habe sich bei den Bibliothekarinnen der neun öffentlichen Büchereien nach den Vorlieben der Leser erkundigt, verrät Strauß. "Die kennen deren Literaturgeschmack am besten", lacht die engagierte Frau, die ihre neue Aufgabe mit viel Elan angegangen ist. Dann nahm sie zu Autoren oder deren Agenturen Kontakt auf und musste dabei auch manch Absage in Kauf nehmen. "Es ist gar nicht so einfach, einen passenden Termin zu finden." Also habe sie nach weiteren "Sternchen" in Verlagsprogrammen gesucht, Kulturprogramme in sämtlichen Medien genauestens verfolgt und im Arbeits- und Freizeitumfeld die Ohren "detektivisch gespitzt".

Eröffnet wird der Literarische Bilderbogen am 8. September mit einer Benefizveranstaltung (erhöhter Kartenpreis von 18/ermäßigt 15 Euro) der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin zugunsten des Fördervereins der öffentlichen Bibliotheken im Landkreis: Der Literaturkritiker Denis Schreck kommt exklusiv noch vor der Frankfurter Buchmesse nach Neuruppin, um den Zuhörern dabei zu helfen in der Bücherflut bei jährlich 90 000 Neuerscheinungen den Überblick zu behalten. "Er weiß, wo sie ihre wertvolle Zeit sinnvoll ins Lesen investieren oder wovon sie schlichtweg einfach die Hände lassen sollten", ist in der Ankündigung zu lesen.

Grande Dame des Jazz

Die Lesung von Uschi Brüning, der Grande Dame des deutschen Jazz, in der Heilig-Geist-Kirche in Wittstock am 11. September hingegen wird musikalisch. Zusammen mit dem Pianisten Lukas Natschinski wird sie aus ihrer Biografie "So wie ich" lesen und singen. "Uschi Brüning ist unheimlich gut gebucht, aber sie freut sich, in diese Region zu kommen", berichtet Strauß und ist überzeugt: "Ich weiß, der Saal wird gerockt!" Eine andere künstlerische Ader hat Stephanie Turzer, die daher auch den Beinamen "die Malerin vom Jakobsweg" trägt. Warum dies so sei, könne man die Autorin bei ihrer Lesung über das Pilgern am 17. September in der Stadtbücherei Fehrbellin selbst fragen, lädt Imke Strauß das Publikum ein, "solche einmalige Chance zu nutzen".

So kann man dann auch schon mal bekannten Schauspielern beim Literarischen Bilderbogen gegenübersitzen. Wie Roland Jankowsky. Wer sich sich jetzt fragt, wer das ist, kennt ihn vielleicht besser als Kommissar Overbeck aus der Serie "Wilsberg" oder als "Dirty Harry von Münster". Wenn er am 12. Oktober in die Remise nach Rheinsberg kommt, erwartet die Zuschauer keine klassische Lesung. "Er wird sich gekonnt in Szene setzen, auch mal die Rollen tauschen und nicht Ermittler, sondern Täter sein", verspricht Imke Strauß. Ebenfalls kein Unbekannter ist Christian Berkel, der "Kriminalist" des ZDF. Am 2. November in der Rhinhalle in Fehrbellin wird er eine andere Seite von sich zeigen und seinen Debütroman "Der Apfelbaum" vorstellen, die bewegende Geschichte seiner Familie, die mit einer tragischen Liebe 1932 beginnt. Berkels Frau, die Schauspielerin Andrea Sawatzki, ist hingegen schon ein Schreibprofi. Unterhaltsam wird sie am 9. November in der Aula der Carl-Diercke-Schule in Kyritz aus ihrem neuesten Werk "Andere machen das beruflich" über die Schulerfahrungen ihrer Heldin Gundula Bundschuh lesen.

"Zwiegespräche mit Gott" will Ahne im Kloster Stift zum Heilgengrabe am 4. Dezember halten. "In Personalunion steht Ahne auf der Bühne und unterhält sich mit Gott", macht Imke Strauß auf den berlinernden Kultautor neugierig. Gruselig wird es bei der Darbietung von Stefan Schael in der Schlossbibliothek Freyenstein am 28. November, bei der der Musicalstar Edgar A. Poe in den Fokus stellt. Es gibt Schauerromantik bei flackerndem Kerzenlicht.

Für Fans historischer Romane

Bei Ulrike Schweikert am 24. September in der Stadtbibliothek Neuruppin kommen Fans historischer Romane auf ihre Kosten. Die Autorin wird aus "Charité – Aufbruch und Entscheidung" lesen. Auch Bestsellerautorin Anne Jacobs ist für ihre Familiensagen bekannt. Sie wird am 11. Oktober in der Bibliothek Wusterhausen aus "Das Gutshaus – Stürmische Zeiten" lesen, das auf einem alten mecklenburgischen Gutshof spielt. Ihren Debütroman "Deutsches Haus" stellt Annette Hess, Drehbuchautorin der Serien "Weissensee" oder "Ku`damm 56" am 21. November im Möbelhaus Wagnitz in Kyritz vor. Karten für die Lesungen gibt es ab sofort online und in den Bibliotheken.