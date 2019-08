Kulturpreis ausgelobt

red

Havelland Nachdem im Februar auf Schloss Ribbeck die erstmalige Verleihung des Kulturpreises Havelland erfolgte, ruft die Kulturstiftung des Landkreises erneut Künstler zur Teilnahme am Wettbewerb auf. Diesmal steht die Bildende Kunst im Mittelpunkt. Zu diesem Bereich gehören die Baukunst, Bildhauerei, Malerei, Zeichnung, Grafik und Fotografie sowie das Kunsthandwerk. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und wird mit einer Skulptur durch den Stiftungsvorsitzenden, Landrat Roger Lewandowski, Anfang 2020 verliehen.

Durch den Kulturpreis sollen außerordentliche Leistungen einer Persönlichkeit, eines Einzelkünstlers oder einer Künstlergruppe gewürdigt werden, die sich durch hervorragende Qualität hervorgehoben haben. Die Projekte sollten von überregionaler Bedeutung sein und zur Identitätsstiftung im Havelland beitragen.

Neue Auszeichnnungsvorschläge können bis 15. September an die Kulturstiftung Havelland, Theodor-Fontane-Straße 10, 14641 Nauen OT Ribbeck, geschickt werden. Mehr Infos unter 033237/859055 oder per E-Mail an info@kulturstiftung-havelland.de. Die Ausschreibung ist auf www.havelland.de/freizeit-kultur/kultur-sport-tourismus/ zu finden.