Grüne: Stadt soll Lastenfahrrad für Bürger anschaffen

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Jeder mit dem Rad statt mit dem Auto zurückgelegter Kilometer sorgt für etwas weniger Abgase. Deshalb hat die Fraktion Bündnis 90Die Grünen vorgeschlagen, die Stadt möge ein Lastenrad anschaffen und an einem attraktiven Ort im Stadtgebiet zur freien Verfügung stellen.

"Freie Lastenräder sind eine echte Alternative, um Ausflüge mit der Familie zu machen, bieten die Möglichkeit, umweltfreundlich den Wochenendeinkauf zu erledigen. Sie fördern die Gesundheit, entlasten uns vom motorisierten Straßenverkehr und machen zu alledem auch noch Spaß", heißt es zur Begründung des Antrags. Möglicherweise könne ein solches Angebot auch in Kooperation mit Birkenwerder oder mit allen S-Bahn-Gemeinden realisiert werden.

"Es geht uns darum, Anreize zu schaffen, um den hohen Anteil innerörtlichen Individualverkehrs zu senken, denn mehr als die Hälfte der Fahrten sind innerörtlich", erklärte Oliver Jirka im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss. Er verwies dabei auf das Unternehmen "Flotte Berlin", das Lastenräder anbietet.

Fahrradladen als Standort

Die Idee ist, dass die Stadt Hohen Neuendorf in diesem Pilotprojekt das Lastenrad anschafft und auch für die Wartung sorgt. Die geschätzten Kosten lägen dann etwa bei 2 500 Euro für das Rad selbst und 400 Euro für die Wartung.

Die kostenfreie Ausleihe könnte von einem Geschäft verwaltet werden, beispielsweise von einem Fahrradladen. Die Ausschussmitglieder äußerten sich wohlwollend. "Eine gute Sache", erklärte Florian Hübner (CDU). "Ich war von dem Konzept von ,Flotte Berlin’" begeistert. Aber muss das die Stadt machen?", regte Hübner an, nachzufragen, ob die "Flotte" ihren Wirkungskreis bis Hohen Neuendorf ausdehnen würde. "Wenn nicht, kann es immer noch die Stadt machen."

Allerdings besitze "Flotte Berlin" selbst gar keine Räder, ein Geldgeber sei nötig. "Das ist so ähnlich wie mit den Ladesäulen", erklärte Jirka, warum die Stadt in Vorleistung gehen sollte. "Wir wollen einen Appetizer bringen, damit die Leute sich ansehen, wie es geht." Vor allem für den Transport von Kindern würden die Lastenräder in Berlin viel genutzt.

Das Rad tageweise auszuleihen und selbst zurückzubringen, ergebe Sinn, fand Bürgermeister Steffen Apelt. "Es kann ein privater Anbieter machen – aber wir gehen auch gerne mit gutem Beispiel voran."

Ideal wäre ein Fahrradladen in der Nähe vom S-Bahnhof, begrüßte Harald Güther (Stadtverein) den Prüfauftrag. Wenn das System funktioniere, könnte sogar an allen drei Bahnhöfen eines stehen, da es überall einen Fahrradladen gebe, stimmte auch Jutta Lindner (SPD) zu.

Die Verwaltung sollte beauftragt werden, auf mögliche Anbieter zuzugehen, schlug Christian Erhardt-Maciejewski (FDP) vor. Oliver Jirka erklärte, mit einer Vertagung gut leben zu können und den Antrag neu zu formulieren, wenn auch Klimaschutzmanagerin Heiderose Ernst noch ihre Expertise abgegeben habe. Dies wurde dann einstimmig empfohlen.