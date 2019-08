Fahrbahn abgesackt, Zufahrt gesperrt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) In der Frankfurter Straße müssen sich Autofahrer derzeit an einer Baustelle vorbei schlängeln. Die Einfahrt in die Trianonstraße ist dort gar nicht möglich. "Ein Abwasserkanal ist defekt und die Straße darüber war abgesackt", nennt Uwe Bausdorf, der Betriebsstättenleiter Abwasser beim Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Fürstenwalde, den Grund.

Im Boden liegt dort ein Kanal mit einem eiförmigen Profil. 1,35 Meter ist der hoch und 1,05 Meter breit. Dort, wo ein Gelenk ansetzt, klafft ein etwa zwei Zentimeter schmaler Spalt, schildert Bausdorf. Mit der Zeit rieselte dermaßen viel Erdreich durch die kleine Öffnung, dass sich die Fahrbahn senkte.

"Ein Kollege hatte es am Montag festgestellt", sagt der Betriebsstättenleiter. Am Dienstag schnitten Bauarbeiter den Asphalt auf, arbeiteten sich zum Kanal vor. "Für kommenden Montagabend hat eine Spezialfirma die Reparatur eingetaktet", kündigt er an. Die ganze nächste Woche werde die Baustelle noch für Einschränkungen sorgen. Die Asphaltdecke werde erst in der letzten Augustwoche geschlossen.

Derzeit fallen durch die Absperrung 16 Parkplätze in der Frankfurter Straße, Höhe Musikschule, weg. Über sie rollt nun der fließende Verkehr. Auch Busse können laut Bausdorf dort entlang fahren.