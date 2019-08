Landkreis fordert 224 000 Euro

Uwe Stemmler

Fürstenwalde "Das alles zeigt, dass wir damals den Gemeindezusammenschluss nicht hätten machen dürfen. Wir sollten keinen finanziellen Nachteil haben. Und nun das", schimpfte Frank Hirte (Unabhängige Bürger) am Donnerstagabend im Bau- und Finanzausschuss von Jacobsdorf. Es ging um einen Rechtsstreit mit dem Landkreis Oder-Spree. In Beeskow will man seit Jahren Kreisstraßen loswerden, die Gemeinden sollen sie übernehmen.

Jacobsdorf wehrte sich. Bei zwei Straßen, Pillgram–Frankfurt und Jacobsdorf–Pillgram, hatte das Gericht 2014 für den Kreis entschieden, bei einer, Pillgram–Biegen, für die Gemeinde. Der Kreis will nun Geld für den Unterhalt der Straßen, und zwar rückwirkend, und reichte Klage ein, berichtete Rechtsanwalt Sven Hornauf. Es sei noch nicht absehbar, wann das Verwaltungsgericht entscheidet.

Die Gemeinde muss deshalb jedes Jahr Rückstellungen dafür bilden, was den Haushalt zudem pro Jahr mit Zinsen im fünfstelligen Bereich belastet. Insgesamt lag die Forderung des Kreises laut Hornauf bei rund 400 000 Euro, für die zwei übernommenen Straßen habe die Gemeinde 2014 Geld überwiesen – abzüglich einer Summe, die den schlechten Zustand berücksichtigt.

Der Kreis fordert noch 224 000 Euro. Dabei spielen Verjährungsfristen eine Rolle. Der Kreis geht von 30 Jahren aus.