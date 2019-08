Reparaturen am Bahnhofsgebäude

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Birkenwerder und Oranienburg hat die Deutsche Bahn ausgenutzt, um diese Woche Reparaturarbeiten am Bahnhofsgebäude in Birkenwerder durchzuführen.

Dabei habe es sich um Notreparaturen, also keine grundsätzlichen Sanierungsarbeiten, gehandelt, teilten Bauarbeiter vor Ort mit. Es wurden beispielsweise Teile der defekten Regenrinne am Gebäude ausgetauscht. In der kommenden Woche seien ähnliche Arbeiten am Bahnsteig vorgesehen. Die Bauarbeiten dauern nach Angaben der Bahn bis zum 19. August. Mit dem Abbau des Gerüstes vor dem maroden Bahnhofsgebäude, das vergangenes Wochenende aufgebaut wurde, ist bereits am Donnerstag begonnen worden. Betriebliche Einschränkungen für die Fahrgäste gibt es wegen der Bauarbeiten auf der Linie RB 20 von Oranienburg nach Potsdam, die heute nicht in Birkenwerder hält.