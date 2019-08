Auftakt der Anti-Mobbing-Front in Hennigsdorf

Karl Kapahnke

Hennigsdorf Mobbing ist in jeder Schule zu finden. Wer das leugnet oder herunterspielt, verhöhnt die Betroffenen." Mit diesen Worten verdeutlichte Walter Taglieber, Autor der Berliner Mobbingfibel, in wenigen Worten das Problem, um das es bei der Veranstaltung "Mobbing – wie kann ich mit meinem Kind ins Gespräch kommen" ging.

Am Donnerstagabend kamen im Hennigsdorfer Gemeinschaftszentrum Conradsberg rund 30 interessierte Eltern, Lehrer und Sozialarbeiter zur Auftaktveranstaltung der Anti-Mobbing-Initiative der Stadt zusammen. Referent Walter Taglieber erklärte in seinem 60-minütigen Vortrag "Mobbing – die (un)heimliche Gewalt", was Mobbing ist, wie man es erkennt und wie man als Elternteil seinem Kind helfen kann.

Seine Erfahrungen sammelte der ehemalige Lehrer vor allem während seiner Tätigkeit als Pädagoge. "Während meiner Zeit am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin und als Schulmediator habe ich gemerkt, dass viele Lehrerinnen und Lehrer gar nicht wissen, wie mit Mobbing richtig umgegangen wird", erklärt der Anti-Mobbing-Coach. Daher brachte er 2004 die Anti-Mobbing-Fibel heraus und gründete 2013 den Verein "Contigo - Schule ohne Mobbing". Mit seinem Verein bietet er Workshops an, bei denen Lehrerinnen und Lehrern effektive Interventionsmethoden wie die "No Blame Approach"-Strategie erlernen können.

"Dieses Angebot wird nun von 16 bis 18 Sozialarbeitern sowie Lehrerinnen und Lehrern von sieben Henningsdorfer Schulen in Anspruch genommen", sagte Johannes Otto. Der Henningsdorfer Jugendkoordinator ist Organisator der Anti-Mobbing-Initiative, die durch den Bürgerhaushalt finanziert wird. "Auch durch ein Anti-Mobbing-Theater, welches ab Montag in den fünften und siebten Klassen der Henningsdorfer Schulen veranstaltet wird, soll Mobbing nachhaltig vermieden und bekämpft werden", erläuterte Otto das Projekt zu Beginn der Veranstaltung.

In seinem Vortrag legte Walter Taglieber stets Wert darauf, sein Publikum mit einzubinden. Anhand der Gäste erklärte er die Gruppendynamik von Mobbing und machte erlebbar, wie sich Betroffene fühlen.

"Oft wird Mobbing nicht ernst genommen, heruntergespielt oder mit den falschen Mitteln dagegen vorgegangen. Ein Mediationsgespräch ist beispielsweise niemals eine Option bei Mobbing", erklärt der Fachmann. Das ließ das aufmerksame Publikum staunen. Viele der Zuhörer machten sich Notizen und lauschten dem Vortrag gespannt.

Durch bestimmte Warnsignale könne man Mobbing früh erkennen und dies dann vorsichtig mit seinem Kind thematisieren, so der Coach. Was im Gespräch zwischen Kindern und Lehrern beachtet werden muss, stellte Taglieber lebhaft an einigen Beispielen dar. Er erklärt unter anderem die Technik eines Mobbingtagebuchs und erläutert die schwerwiegenden Folgen der Ausgrenzung.

Nach seinem Vortrag wurden offene Fragen beantwortet. Das Publikum zeigte reges Interesse und vertiefte im Anschluss noch einige Themen im Gespräch mit dem Referenten.

Madlen Frieseke arbeitet bei der Stadt Hennigsdorf und war vor allem an dem Konzept der Anti-Mobbing-Initiative interessiert. "Der Vortrag gab wirklich viele Anhaltspunkte. Ich war überrascht, wie viel man beim Bekämpfen von Mobbing falsch machen kann", sagt die Hennigsdorferin.

Hagia Jany ist in der Organisation "Teach First Fellow" an Henninsgdorfer Schulen tätig und gab ebenfalls ein positives Feedback. "Ich bin durch meinen Job an dem Thema interessiert und fand toll, wie praxisnah der Vortrag war. Natürlich kann man bei so einem großen Thema nicht überall in die Tiefe gehen, aber die wichtigen und spannenden Punkte wurden aufgegriffen", sagte die 31-Jährige.

Auch Organisator Johannes Otto zeigte sich sehr zufrieden: "Wir hatten eine ganz tolle gemischte Besucherschaft. Ich habe mich über jeden gefreut, der da war. Der Vortrag war sympathisch, unterhaltsam und interaktiv. Und so soll das Projekt an den Schulen auf jeden Fall weitergehen", so Johannes Otto.