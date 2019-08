Kandidaten stellen sich den Fragen der OGA-Leser

Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) In Leegebruch und im Mühlenbecker Land wird am 1. September nicht nur der neue Landtag gewählt. Es wird auch über den Bürgermeister abgestimmt. In Leegebruch stehen vier Kandidaten zur Wahl: Martin Rother (CDU), Giso Siebert (Linke), Mario Jilg (SPD) und Frank Gierschner (HGBV). Im Mühlenbecker Land will Filippo Smaldino (SPD) sein Amt behalten, Mario Müller (CDU) fordert ihn heraus.

Um sich ein Bild von den Kandidaten machen können, lädt unsere Zeitung zu zwei Wahlforen ein. Die Leegebrucher sind am Mittwoch, 21. August, um 18 Uhr zu "SaschEvent" in die Karl-Marx-Straße 1 eingeladen. Im Mühlenbecker Land wollen sich die beiden Bewerber am kommenden Sonnabend, 24. August, um 18 Uhr, den Fragen der Redaktion und der Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Dazu wird in den Bürgersaal in Schildow, Franz-Schmidt-Straße 3, eingeladen. Bereits jetzt können Sie Fragen an die Redaktion an lokales@oranienburger-generalanzeiger.de schicken. Telefonisch können Sie ab kommenden Montag unter 03301 596324 Fragen stellen.