Stadt öffnet Türen zum Alten Kino

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Das ehemalige Lichtspieltheater der Jugend soll zum Tag des offenen Denkmals erstmals wieder für Besucher geöffnet werden. Das kündigte Oberbürgermeister René Wilke am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung an. "Am 8. September wird das Alte Kino den Frankfurterinnen und Frankfurtern und allen anderen Gästen zugänglich sein", erklärte er. Derzeit liefen noch letzte Vorbereitungen und Sicherungsarbeiten. "Es wird sicherlich einigen Andrang geben", so Wilke. Über die genaue Öffnungszeit und das Programm werde noch informiert, teilte die Pressestelle der Stadt mit. Seit Ende Januar ist die Immobilie nach Jahren des Verfalls wieder in Besitz der Stadt. Geplant ist, das Haus zu einem neuen Standort für das Landeskunstmuseum zu machen.