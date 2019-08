Tüchtige Hanseaten an der Havel

Am Mühlendamm mussten dereinst alle per Kahn eintreffenden Waren "bis zum dritten Tag ausgestellt werden". Ging es doch darum, Zölle von den Kaufleuten und fahrenden Händlern einzunehmen. © Foto:

Manfred Lutzens

Brandenburg Was hat unsere Heimatstadt beispielsweise mit Bremen, Hamburg, Lübeck, Rostock, Stralsund, Greifswald oder Wismar gemeinsam? Keinesfalls leicht zu beantworten diese Frage, denn unterscheiden sich doch vorgenannte, zumeist an Nord- bzw. Ostsee gelegenen Städte gravierend von eben diesem Brandenburg an der Havel. Aber es war dereinst immerhin mehr oder weniger stolzes Mitglied der Hanse. Dabei gehörten diesem Bündnis vornehmlich Städte Norddeutschlands sowie aus dem baltischen Raum an, strebten unisono nach wirtschaftlichem Aufschwung und demzufolge auch Macht. Das allerdings liegt speziell für unser Brandenburg schon sehr lange zurück, wie beispielsweise 1926 die hiesigen "Blätter für Heimatpflege" dokumentierten. Schließlich hatte die Stadt nach mehr als zwei Jahrhunderten ihrer Mitgliedschaft dann 1518 aber ihren förmlichen Austritt aus der Hanse erklärt. In dieser Vereinigung hatte sie zwar nie sonderlich große Bedeutung gewinnen können, brachte es aber durchaus zu einer gewissen Blüte.

Besagter Rückzug indes erfolgte zu einer Zeit - so später eine recht logische Folgerung -, da dem Rat der beider Städte Brandenburgs inzwischen weitaus mehr an der Gunst der Fürsten gelegen war. Professor Dr. Otto Tschirch -verdienstvoller Pädagoge, Archivar und Historiker zugleich - verwies in seinem Buch "Im Schutze des Rolands" auch darauf, "daß schon anno 1512 mit einem Schriftstück in Zweifel gezogen worden sei, ob Brandenburg und andere märkische Städte überhaupt noch zum Bunde gehörten". Schließlich hatten die Hohenzollern bis dahin ihre Macht schon erheblich ausdehnen können. So feierte der erste ihres Geschlechts, Burggraf Friederich VI., bereits 1412 seinen Einzug hier an der Havel. Als Hanse- und Handelsstadt war Brandenburg ja ohnehin über ein bescheidenes Maß nie hinaus gekommen, wenngleich sich die Mitgliedschaft im besagtener Beitritt zu Städtebund insgesamt als vorteilhaft für die Entwicklung von Handel und Gewerbe erwies. Immerhin wurde seinerzeit hier an der Havel beispielsweise der Grundstein für eine imposante Tradition beim Schiffbau gelegt. Die hiesigen, zweifellos tüchtigen Kaufleute jedoch konnten sich in keiner Weise mit den großen Partnern der Freien Städte Hamburg, Lübeck und Bremen messen, selbst wenn deren Wappen an dem Wiesikeschen Haus in der Plauer Straße neben dem unserer Chur-und Hauptstadt prangten. Allerdings gelang es zumindest, dem Bestreben der Fürsten, die aus Brandenburg stets nur Geld herausziehen wollten, teilweise entgegenzuwirken.

Bereits während des frühen Mittelalters hatte unsere Stadt durch ihre günstige Lage an der Havel sowie auch dank der von Köln über Magdeburg hier nach Berlin und Frankfurt (Oder) weiter führenden Heerstraße erhebliche Bedeutung als Wirtschaftskraft erlangt. Und letztendlich war der Elbhafen von Tangermünde nicht weit entfernt. Das Recht des zollfreien Handels erwarben die Alt- und Neustadt bereits 1170 über das gesamte Gebiet der Mark. Später bemühte man sich im Bündnis um das Wohlergehen Brandenburgs. So "berichten" Urkunden dann unter anderem über die Teilnahme des hiesigen Bürgers Heyneken Cirkwzo an einer Versammlung hanseatischer Abgeordneter im Jahre 1310 in Greifswald. In der weiteren Folge sucht man lange Zeit vergeblich nach einer Erwähnung unserer Stadt.

Regelmäßig wurden aber die damals selbständige Alt und Neustadt von Brandenburg ab 1359 - also vor nunmehr genau 660 Jahren -, und letztmals aber dann 1476 zu den Lübecker Handelstagen eingeladen. Da jedoch entschuldigte sich der Magistrat, keinen Vertreter zur Tagung entsandt zu haben. Als Grund nannte man kurfürstliche Angelegenheiten. "Verhindernisse treffliker saken, unseres gnäd. hr. markgraven herkamende", hieß es in dem Schreiben, das auf eine zunehmende Bevormundung durch die Markgrafen schließen ließ. Doch es gab auch Vermerke anderer Art. So beispielsweise wurde ein Henning Flatow von Brandenburg im Hanseatischen Urkundenbuch als "erwählter Aeltermann" des Kaufmanns zu Brügge für das Jahr 1467/68 genannt.

Zwar besaß unsere Heimatstadt das Recht des zollfreien Handels in der Mark, aber die Kaufleute mussten bei Ein- und Ausfuhr der Waren über die Grenze Zoll entrichten. Da galt es in Richtung Westen bereits im Fischerstädtchen Plaue den entsprechenden Steuerzins an der dortigen Havelbrücke zu berappen. Auf der Ausfuhrliste standen vor allem Getreide, Vieh, Tuche, Bau- und Nutzholz, zudem Bier und Wein. Eingeführt wurden zumeist Salz, Seefische aller Art, Häute, Eisen- und Seilerwaren ebenso wie Gewürze oder Schmuck. Feine Tuche trafen auf dem Wasser- und Landweg aus Holland hier bei uns an der Havel ein.

Das Niederlags- und Vorkaufsrecht kam der Alt- und Neustadt gleichermaßen sehr entgegen. Dadurch konnten beträchtliche Gelder vereinnahmt werden, denn die "fahrenden Händler" hatten für ihre Schiffe stets Zoll zu zahlen. Alle per Kahn eintreffenden Waren mußten bis zum dritten Tag am Mühlendamm ausgestellt werden. Erschwernisse durch Satzungen, Zölle usw. behinderten jedoch weiterhin das gesamte Kaufgeschehen. Letztlich folgte wie beschrieben im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts der Austritt aus dem Städtebund, zu dem sich Brandenburg - nunmehr immerhin genau vor gut 500 Jahren - entschlossen hatte. "Es gab eben für die Stadt damals wichtigere Güter als die Zugehörigkeit zur Hanse, zum Beispiel das alte Vorrecht des Schöppenstuhls", resümierte Otto Tschirch später in seiner folgerichtigen Einschätzung weiter.

Hanse, also ade´! Doch in Anlehnung an die Zeit jenes Bündnisses sowie dank der großartigen Verbindungen, die unsere Havel als heimatlicher Fluß inklusive mehrerer Seen bzw. Kanäle mit der Elbe und weiter zur Nord-/Ostsee hat, bieten sich heutzutage durchaus gute Voraussetzungen für eine hoffentlich bald wieder mehr an Bedeutung gewinnende Schiffahrt. Das lateinische Sprichwort "Navigare necesse est, vivere non necesse est" - Schifffahrt ist notwendig, Leben nicht" (Pompejus) steht bestens dafür. Zum anderen erinnern uns zumindest der Historische Hafen mit seinen "Veteranen", etliche Ausflugsschiffe - bis hin zum guten alten Dampfer "Nordstern" (1902 bei Wiemann gebaut und bald nach der politischen Wende mit Lothar Bischoff auf Kurs gen Hamburg) - zudem auch Fähren sowie insbesondere das im Slawendorf nachgebaute mittelalterliche Holzschiff "Triglav" an eine längst vergangene Epoche unserer so wechselvollen und reichhaltigen, nunmehr 1090-jährigen Brandenburger Geschichte.