Krösche über RB Leipzig: "Bereicherung für die Liga"

DPA

Leipzig (dpa) RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche wehrt sich gegen das schlechte Image des Fußball-Bundesligisten.

"Wir sind eine Bereicherung für die Bundesliga", sagte der 38-Jährige dem "Tagesspiegel". "Ich glaube, dass es jeder in Fußballdeutschland honoriert, wie hier gearbeitet und Fußball gespielt wird und wie der Club insgesamt auftritt." Seiner Ansicht nach gehöre RB in vielen Umfragen zu den beliebtesten Clubs der Liga.

Er habe sich in Leipzig von Beginn an sehr wohl gefühlt, sagte der frühere Sportdirektor des SC Paderborn. "Sie haben uns eine sehr, sehr gute und vor allem auch erfolgreiche Basis hinterlassen, auf der wir aufbauen können", sagte Krösche über den ehemaligen Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick sowie Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. RB verfüge über "ein sehr starkes Team mit großem Potenzial. Vielleicht mit das spannendste Team der Liga." Ziel sei es daher, in Zukunft auch Titel zu holen: "Das ist unser aller Anspruch."