Stadt der Energie lädt zu Kreiserntefest

Bohm

Paaren/Premnitz (MOZ) Premnitz - Stadt der Energie - präsentiert sich beim diesjährigen Kreiserntefest in Paaren/Glien. Zahlreiche kulturelle und Akteure aus dem Bereich Landwirtschaft und Gartenbau stellen sich am 1. September im Erlebnispark in Paaren/Glien vor. In dieser Woche traf sich das Organisationsteam, bestehend aus Vertretern der Stadt Premnitz, des Kreisbauernverbandes, der Landfrauen, vom Erlebnispark und Premnitzer Akteure zur Abstimmung des Programmes. Zwei Premnitzerinnen konnten zudem gewonnen werden, als Erntekönigin 2019/20 und als Landbotin den Landkreis und den Kreisbauernverband bei Veranstaltungen zu repräsentieren. Sie werden bei der Eröffnung des Uferfestes in Premnitz am 23. August erstmals vorgestellt.