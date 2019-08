Mit Rosa werben für das Jubiläum

Simone Weber

Rathenow Am 20. September beteiligt sich die VHS Havelland an der bundesweiten "Langen Nacht der Volkshochschulen". 1919 war ein bildungspolitischer Meilenstein gesetzt worden. In der Folge kam es zu zahlreichen VHS-Gründungen im ersten Nachkriegsjahr. Auch in Rathenow wird nun 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Die Lange Nacht beginnt am VHS-Standort, Bammer Landstraße 10, um 17.00 Uhr. In "offenem Unterricht" können die Besucher in das Angebot des gerade gestarteten Herbstsemesters schnuppern, die Dozenten kennen lernen und sich beraten lassen. Einzelne Workshops und Vorträge über jeweils 45 Minuten verschaffen tiefere Einblicke. Höhepunkt und Abschluss bildet um 19.00 Uhr der Vortrag "Würde". Barbara Westphal liest aus Gerald Hüthers neuem Buch. Zuvor, um 18.00 Uhr, wird Peter Dietze aus der Rathenower VHS-Geschichte berichten. Eröffnungstag war der 20. Oktober 1919. "Bausteine des Weltalls" war erster Programmpunkt gewesen.

Um auf die VHS-Aktionsnacht hinzuweisen, steht ab Mittwoch, 21. August, ein rosafarbenes Fahrrad im öffentlichen Raum Rathenows, geschmückt mit bunten Luftballons und mit Info-Flyern zum Mitnehmen ausgestattet. Das Rad wird unangekündigt an verschiedenen Stellen stehen. Wer es jeweils als Erster entdeckt, mit ihm ein Handy-Selfie macht und dieses dann per E-Mail an vhs-rn@havelland.de sendet, bekommt ein Überraschungspräsent. Mehr Informationen zum Jubiläum, zur Volkshochschule allgemein, zu Bildungsmöglichkeiten und Kursangeboten gibt es online auf www.vhs-havelland.de.