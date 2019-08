Vorlesepate werden

Brandenburg Bücher und Geschichten öffnen Kindern die Türen in faszinierende Welten und eignen sich wunderbar für spielerische Sprach- und Leseförderung. Denn Kinder brauchen Bücher und sie brauchen Erwachsene, die ihnen Bücher vorlesen oder Geschichten erzählen und dabei ihre eigene Lesebegeisterung weitergeben. Diese Rolle können ehrenamtliche Vorlesepaten bei Vorlesestunden z. B. in Kitas, Horteinrichtungen oder der Bibliothek übernehmen. Das Freiwilligenzentrum bietet Menschen, die sich vorstellen können ehrenamtlich Kindergruppen vorzulesen, deshalb am Montag, 16. September, von 10-16 Uhr im Freiwilligenzentrum, Neustädtische Heidestraße 24 ein kostenfreies Seminar an.

Darin wird vermittelt, wie eine Vorlesestunde gestaltet werden kann und welche Vorlesetechnik Kinder am meisten fesselt. Auch die Auswahl geeigneter Bücher und Texte wird ein Thema sein. Praktische Übungen und die Vorstellung von Büchern und anderen Medien runden die Veranstaltung ab. Im Anschluss an das Seminar vermittelt das Freiwilligenzentrum die Teilnehmer als ehrenamtliche Vorlesepaten in Kitas.

Anmeldungen und weitere Informationen sind unter 03381/2099334 oder per Mail an fwz-brandenburg@caritas-brandenburg.de möglich.