Hofkonzert in Päwesin

Alexandra Gebhardt

Päwesin (MOZ) Das Märkische Hofkonzert, Open Air in Päwesin gehört seit vielen Jahren zu den traditionellen Höhepunkten der Havelländischen Musikfestspiele – und das auch in diesem Jahr aus guten Grund. Festspielgründer und Pianist Frank Wasser hat abermals hochkarätige Künstlerkollegen eingeladen und präsentiert am Samstag, 24. Augst, ab 16 Uhr ein facettenreiches und unterhaltsames Programm.

Zu Gast sind der Schauspieler und Sänger Reimund Groß, Marco Reiß sowie Georg und Frank Wasser, die an der Violine und am Klavier zu hören sein werden. In familiärer Atmosphäre wird dabei ein Repertoire, das über Jazz-Standards und Tangos bis hin zu Balladen und Gedichten aus verschiedenen Epochen reicht geboten. Dazu erklingen Lieder, Gedichte und Balladen aus fünf Jahrhunderten. Karten für diese besondere Veranstaltung sind für 20 Euro unter 033237/85963 bzw. im Internet unter www.havellaendische-musikfestspiele.de zu haben. An der Tageskasse sind 24 Euro fällig.