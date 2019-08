Brandenburg Herein spaziert... heißt es am kommenden Sonntag, 25. August, im Brandenburger Tierheim in der Caasmannstraße. Geladen wird von 14.00 bis 17.00 Uhr zum Tag der offenen Tür.

Die Tierheimmitarbeiter, die Ehrenamtler des Tierschutzvereins sowie die bellenden, mauzenden und nagenden Bewohner freuen sich auf viele Tierfreunde, Paten, Sponsoren, Neugierige und potenzielle Tierbesitzer. An diesem Tag besteht die Möglichkeit, sich auf dem weitläufigen Gelände und in den Häusern umzusehen, mit Mitarbeitern und Ehrenamtlern ins Gespräch zu kommen und vielleicht verliebt sich der ein oder andere Zweibeiner in einen Tierheimbewohner...

Kooperationspartner werden sich und ihre Arbeit an Infoständen vorstellen. Für die kleinen Gäste wird Kinderschminken, ein Kinderquiz, eine Hüpfburg und auch eine Mal- und Bastelstraße angeboten. Langeweile kommt da garantiert nicht auf. Selbstverständlich wird mit Herzhaftem und frischem Kuchen auch an das leibliche Wohl der Gäste gedacht.

Die Tierheimbewohner freuen sich über Klumpstreu, Waschpulver, Chlorix, Allzweckreiniger, Wickelunterlagen, Schuhüberzieher, Futter und Spielzeug. Eine stets aktualisierte Auflistung dringend im Tierheimalltag benötigter Dinge sind auf der neuen Homepage des Tierheimes https://www.tierheim-brandenburg.de/ zu entdecken. Dort werden selbstverständlich auch die zu vermittelnden felligen und gefiederten Vier- und Zweibeiner vorgestellt. Am Tag der offen Tür wird aus organisatorischen Gründen keine Vermittlung stattfinden.